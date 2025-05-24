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醬油、醬油膏開封後建議放冰箱冷藏 過期別食用

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專家提醒，開封後的醬油會因保存環境及使用狀況不同而有差異，有明顯質變就不要再食用；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，開封後的醬油會因保存環境及使用狀況不同而有差異，有明顯質變就不要再食用；示意圖。（圖／123RF）

醬油、醬油膏，你都放室溫還是放冰箱保存？很多人會直接放室溫，好像也沒壞過，所以放室溫真的可以嗎？醬油廠表示，未開封的醬油可以放在室溫，但開封後建議要冷藏保存較佳。

一瓶醬油買來通常能用上好一陣子，因此醬油的保存很重要，沒有妥善保存的話，雖不至於會壞掉，但會使醬油的風味變差，色澤、味道可能受影響。其實有時我們會發現，醬油就算已過保存期限仍還沒壞掉，「grape」訪問日本龜甲萬株式會社，點出醬油不容易變質3個原因：

不容易變質3原因

1.含鹽量高

醬油中含有約15%至17%的鹽，細菌和黴菌難以生長。

2.已經過滅菌去除微生物處理

醬油經過巴氏殺菌（加熱）並透過精密膜過濾以滅菌或去除微生物。

3.酒精可抑制細菌生長

醬油在發酵過程會產生酒精，可以抑制細菌的生長。

放室溫還是放冰箱？

那醬油應該放室溫還是放冰箱保存才對呢？

「高慶泉」網站醬油知識站指出，醬油是一種由以黑豆或黃豆、小麥加入麴菌發酵而成，與橄欖油和醋一樣，都是對光與溫度敏感的產品，因此保存原則基本上都是要遠離光源熱源、及存放於陰涼處。

未開封的醬油可以存放在室溫下，遠離光源熱源，直到包裝上標示的保存期限。

而開封後的醬油若存放常溫，如上述製作原理可知雖然也不那麼容易壞，但開封與空氣接觸後較容易變質，色澤、味道變差。因此無論是醬油或醬油膏，建議開封後要冷藏保存，才能使醬油的風味與品質維持在最佳狀態。

已過期限還能吃嗎？

此外，現在小家庭平常開伙的機會也不多，因此不少人會發現很少用的醬油已經過了保存期限了，但聞起來好像也沒有異味，到底還能不能吃呢？

台灣「龜甲萬」醬油網站指出，保存期限通常指產品未開封且妥善存放的情況下，產品可以安全食用的日期，一般平均為2年左右，玻璃瓶裝可保存2至3年，塑膠瓶裝可保存1至2.5年。至於開封後，會因保存的環境及使用狀況不同而有差異，因此不能保證能存放至原標示的保存期限，應視使用狀況，如有明顯質變就不該食用了。

而無論是否已開封，若產品就已經過了有效期限，保險起見，各醬油廠都建議不要食用。（元氣網）

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