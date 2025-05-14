我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：拜登掩蓋衰退 2024餐會認不出喬治庫隆尼

樂視CEO賈躍亭離婚了 前妻甘薇否認拿40億人民幣

牙膏要擠多少？ 醫：1粒花生大小就夠 而且要擠進刷毛裡

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
專家提醒，牙膏停留口腔時間短，宣稱的療效相當有限，刷牙其實只要1粒花生大小的分量就足夠清潔口腔；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，牙膏停留口腔時間短，宣稱的療效相當有限，刷牙其實只要1粒花生大小的分量就足夠清潔口腔；示意圖。（圖／123RF）

你被牙膏制約了嗎？刷牙越多泡泡代表越乾淨？沒有用牙膏就等於沒刷牙嗎？刷牙已經成為我們每天固定的習慣，每天一早起床，放進嘴裡的第1個東西就是牙刷，但在潔牙時若沒有使用牙膏，是不是總讓人感覺沒刷乾淨，口中也少了點清新的味道呢？如果每次刷牙少了牙膏，就會有沒刷乾淨的感覺，當心可能是被牙膏制約了！

牙膏非必要 牙刷、牙線、刷法才是關鍵

牙膏在牙齒的清潔工作上並不是主角，僅是輔助潔牙的最佳綠葉。牙科醫師賴智信表示，如果只是想達到潔牙的目的，並不一定要搭配牙膏，選擇適合的牙刷、使用牙線並正確刷牙，也可以刷得很乾淨。在多數的牙膏廣告上，經常都會看到牙刷的刷毛上擠得滿滿的牙膏，似乎牙膏的份量要這麼多才能刷得乾淨，其實這是錯誤的用法。賴智信說，實際上刷牙只要1粒花生大小的份量就足夠口腔清潔，且最好能將牙膏擠進刷毛裡，不要都留在表面上，否則牙膏很容易黏在某一個區域，當吐出泡沫時，也會同時吐出1坨完整的牙膏。

賴智信指出，雖然幾乎市售的每一款牙膏都有宣稱的療效，但牙膏在口腔牙齒內停留的時間至多3至5分鐘，其實並不足以發揮百分之百的功能，療效仍然相當有限；想要擁有潔白、功能健全、沒有蛀牙的一口好牙，正確的刷牙方式、選擇好的牙刷和使用牙線，才是最重要的。

上一則

端午連假吃粽子 營養師曝熱量最高是「它」 健康這樣吃

下一則

睡眠呼吸中止若「每小時暫停達2分鐘」恐腦細胞壞死

延伸閱讀

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦琇、詹翔嵐牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
咀嚼能力差、易染牙周病 醫：長者牙口問題恐加劇失智

咀嚼能力差、易染牙周病 醫：長者牙口問題恐加劇失智
志愷牙科診所提供全方位牙科治療服務

志愷牙科診所提供全方位牙科治療服務
養生／每3個月 你該換把新牙刷

養生／每3個月 你該換把新牙刷

熱門新聞

咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（圖／123RF）

咖啡渣除臭防蟲外 還能種菇、洗鍋、醃肉 但用完不能做1事

2025-05-09 02:00
急診醫師翁梓華說，可樂竟然是急診醫師的輔助治療工具，若被診斷有糞石或是腸胃蠕動有問題個案，還是要搭配腸胃科醫師的藥物與日常生活飲食的調整，千萬別本末倒置，最後反而讓身體累積過多的負擔。（本報系資料照片）

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

2025-05-08 05:42
白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
勤擦防曬乳卻擺脫不了曬黑和惱人的斑點，明明選擇了高防曬係數產品，為何效果卻不如預期？皮膚科專科醫師徐嘉琪指出，答案很可能出在忽略了關鍵因素，就是防曬產品的用量。(本報系資料照片)

SPF50+擋不了黑斑？醫曝「防曬22法則」防光老化

2025-05-10 22:45
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。(美聯社)

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

2025-04-21 20:46
咖啡的成分可能影響某些營養素吸收。（圖/AI生成）

6類食物和咖啡一起吃 當心脹氣、影響營養吸收…

2025-05-07 02:00

超人氣

更多 >
顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點

顧客與美食專家建議：「熊貓快餐」這些菜不要點
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元

共和黨稅務法案：65歲以上標準扣除額多4000元
不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普

不怕像中被加稅？這個超級大國準備反擊川普
金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制

金條太搶手 美國好市多祭出更嚴格購買限制