牙膏要擠多少？ 醫：1粒花生大小就夠 而且要擠進刷毛裡

專家提醒，牙膏停留口腔時間短，宣稱的療效相當有限，刷牙其實只要1粒花生大小的分量就足夠清潔口腔；示意圖。（圖／123RF）

你被牙膏制約了嗎？刷牙越多泡泡代表越乾淨？沒有用牙膏就等於沒刷牙嗎？刷牙已經成為我們每天固定的習慣，每天一早起床，放進嘴裡的第1個東西就是牙刷，但在潔牙時若沒有使用牙膏，是不是總讓人感覺沒刷乾淨，口中也少了點清新的味道呢？如果每次刷牙少了牙膏，就會有沒刷乾淨的感覺，當心可能是被牙膏制約了！

牙膏非必要 牙刷、牙線、刷法才是關鍵

牙膏在牙齒的清潔工作上並不是主角，僅是輔助潔牙的最佳綠葉。牙科醫師賴智信表示，如果只是想達到潔牙的目的，並不一定要搭配牙膏，選擇適合的牙刷、使用牙線並正確刷牙，也可以刷得很乾淨。在多數的牙膏廣告上，經常都會看到牙刷的刷毛上擠得滿滿的牙膏，似乎牙膏的份量要這麼多才能刷得乾淨，其實這是錯誤的用法。賴智信說，實際上刷牙只要1粒花生大小的份量就足夠口腔清潔，且最好能將牙膏擠進刷毛裡，不要都留在表面上，否則牙膏很容易黏在某一個區域，當吐出泡沫時，也會同時吐出1坨完整的牙膏。

賴智信指出，雖然幾乎市售的每一款牙膏都有宣稱的療效，但牙膏在口腔牙齒內停留的時間至多3至5分鐘，其實並不足以發揮百分之百的功能，療效仍然相當有限；想要擁有潔白、功能健全、沒有蛀牙的一口好牙，正確的刷牙方式、選擇好的牙刷和使用牙線，才是最重要的。