我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CBO報告：共和黨預算法草案 恐讓數百萬人失去白卡

除了中國根本沒買家 美農民發愁：雞爪、魚頭出口量趨近零

SPF50+擋不了黑斑？醫曝「防曬22法則」防光老化

記者李樹人／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勤擦防曬乳卻擺脫不了曬黑和惱人的斑點，明明選擇了高防曬係數產品，為何效果卻不如預期？皮膚科專科醫師徐嘉琪指出，答案很可能出在忽略了關鍵因素，就是防曬產品的用量。(本報資料照片)
勤擦防曬乳卻擺脫不了曬黑和惱人的斑點，明明選擇了高防曬係數產品，為何效果卻不如預期？皮膚科專科醫師徐嘉琪指出，答案很可能出在忽略了關鍵因素，就是防曬產品的用量。(本報資料照片)

勤擦防曬乳卻擺脫不了曬黑和惱人的斑點，明明選擇了高防曬係數產品，為何效果卻不如預期？台灣皮膚科專科醫師徐嘉琪指出，答案很可能出在忽略了關鍵因素，就是防曬產品的用量。

不少人為了追求清爽感或節省用量，覺得「防曬少量多次就好」、「防曬薄薄一層就夠了」，徐嘉琪說明，防曬產品的防護力在實驗室中是特定用量進行測試，用量達每平方公分皮膚2毫克，實際用量遠低於此標準，防曬效果自然會大打折扣。

徐嘉琪指出，防曬用量不足就像為肌膚撐了一把過小的傘，無法全面遮擋紫外線的侵害，長期下來會累積成對肌膚造成不可逆的傷害，包括曬黑與色素沉澱和肌膚加速老化。

紫外線會刺激黑色素細胞活化，導致膚色變深膚色不均，並產生雀斑、曬斑等色素沉澱，也會曬黑；至於肌膚老化加速，主要是UVA能深入真皮層，破壞膠原蛋白和彈性纖維，導致皮膚鬆弛、產生皺紋、失去彈性，加速肌膚老化現象。

為了確保防曬產品發揮應有的保護力，徐嘉琪建議，臉部和頸部至少要擠出約兩指節的用量才足夠，並在出門前15到30分鐘塗抹，讓防曬成分有時間形成保護膜。此外，出門後定時補擦防曬維持防護力也非常重要的，建議室內時每4小時補擦一次，於戶外時每2小時補擦一次，有效阻擋紫外線的侵害。

徐嘉琪指出，建議遵守「防曬22法則」，第一個「2」，是擦全臉到脖子，使用的防曬劑量要擦滿兩指節；第二個「2」是每兩個小時要補擦，因為防曬品使用，在臉上隨著時間吸收紫外線能力下降，所以建議在室外每兩個小時要補充一次，戶內則是4小時

上一則

下雨濕氣重讓呼吸道、皮膚症狀多 中醫：3類食物是地雷

延伸閱讀

enlighten® 超皮秒 安心肌膚煥變之旅 醫美權威李綺梨醫師親自操作

enlighten® 超皮秒 安心肌膚煥變之旅 醫美權威李綺梨醫師親自操作
改善大小眼免動刀 中醫針灸調理、藥方改善有解

改善大小眼免動刀 中醫針灸調理、藥方改善有解
好萊塢動作明星約翰希南曾罹皮膚癌 呼籲重視防曬

好萊塢動作明星約翰希南曾罹皮膚癌 呼籲重視防曬
蛋白面膜爆紅 年輕人瘋搶DIY護膚秘方 皮膚專家這樣說

蛋白面膜爆紅 年輕人瘋搶DIY護膚秘方 皮膚專家這樣說

熱門新聞

示意圖。（取自123RF）

天天吃麵包體重飆增 他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤

2025-05-01 15:05
急診醫師翁梓華說，可樂竟然是急診醫師的輔助治療工具，若被診斷有糞石或是腸胃蠕動有問題個案，還是要搭配腸胃科醫師的藥物與日常生活飲食的調整，千萬別本末倒置，最後反而讓身體累積過多的負擔。（本報系資料照片）

「可樂拿來洗大腸」不是隨便說說？ 急診醫師揭臨床3大妙用

2025-05-08 05:42
白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
咖啡因、含糖食物、酒精、辛辣食物、高脂食物、高度加工食物、能量棒這7種食物會嚴重影響睡眠質量。（美聯社）

越吃越睡不著？7種食物正在害你失眠

2025-05-05 14:54
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
咖啡渣妙用多，除了除臭，還能用於植栽和清潔廚具。（圖／123RF）

咖啡渣除臭防蟲外 還能種菇、洗鍋、醃肉 但用完不能做1事

2025-05-09 02:00

超人氣

更多 >
人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合

人緣好不是沒道理…最受歡迎的7種MBTI×星座組合
跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」

跳水／全紅嬋要振作了？3度丟金後被發現「刪除大量抖音影片」
美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商

美中貿易談判暫時結束 明天繼續磋商
美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼

美債創38年最慘崩跌 Fed官員揪出誰在搞鬼
微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸

微波整顆馬鈴薯 切記「一動作」以免發生爆炸