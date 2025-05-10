SPF50+擋不了黑斑？醫曝「防曬22法則」防光老化

勤擦防曬乳卻擺脫不了曬黑和惱人的斑點，明明選擇了高防曬係數產品，為何效果卻不如預期？皮膚科專科醫師徐嘉琪指出，答案很可能出在忽略了關鍵因素，就是防曬產品的用量。(本報資料照片)

勤擦防曬乳卻擺脫不了曬黑和惱人的斑點，明明選擇了高防曬係數產品，為何效果卻不如預期？台灣皮膚科專科醫師徐嘉琪指出，答案很可能出在忽略了關鍵因素，就是防曬產品的用量。

不少人為了追求清爽感或節省用量，覺得「防曬少量多次就好」、「防曬薄薄一層就夠了」，徐嘉琪說明，防曬產品的防護力在實驗室中是特定用量進行測試，用量達每平方公分皮膚2毫克，實際用量遠低於此標準，防曬效果自然會大打折扣。

徐嘉琪指出，防曬用量不足就像為肌膚撐了一把過小的傘，無法全面遮擋紫外線的侵害，長期下來會累積成對肌膚造成不可逆的傷害，包括曬黑與色素沉澱和肌膚加速老化。

紫外線會刺激黑色素細胞活化，導致膚色變深膚色不均，並產生雀斑、曬斑等色素沉澱，也會曬黑；至於肌膚老化加速，主要是UVA能深入真皮層，破壞膠原蛋白和彈性纖維，導致皮膚鬆弛、產生皺紋、失去彈性，加速肌膚老化現象。

為了確保防曬產品發揮應有的保護力，徐嘉琪建議，臉部和頸部至少要擠出約兩指節的用量才足夠，並在出門前15到30分鐘塗抹，讓防曬成分有時間形成保護膜。此外，出門後定時補擦防曬維持防護力也非常重要的，建議室內時每4小時補擦一次，於戶外時每2小時補擦一次，有效阻擋紫外線的侵害。

徐嘉琪指出，建議遵守「防曬22法則」，第一個「2」，是擦全臉到脖子，使用的防曬劑量要擦滿兩指節；第二個「2」是每兩個小時要補擦，因為防曬品使用，在臉上隨著時間吸收紫外線能力下降，所以建議在室外每兩個小時要補充一次，戶內則是4小時