我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

愛喝酒易損傷大腦 罹失智症風險增

聯合新聞網
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項新研究發現，每周只要喝超過8杯酒，就會大幅增加罹患失智症風險；示意圖。(圖／123RF)
一項新研究發現，每周只要喝超過8杯酒，就會大幅增加罹患失智症風險；示意圖。(圖／123RF)

一項新研究發現，每周只要喝超過8杯酒，就會大幅增加罹患失智症風險！

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，巴西聖保羅大學醫學院（ University of Sao Paulo Medical School）研究團隊發現，光是每周喝酒超過8杯，就會讓導致失智的腦部損傷風險翻倍。即使沒有真的發病確診，也還是可能在老年時造成記憶力和思考能力退化。

這項研究分析了1781具遺體，平均享年75歲。研究團隊檢視遺體的大腦組織後發現，經常飲酒者比滴酒不沾的人平均早逝13年。研究過程中，專家特別觀察遺體是否有「tau蛋白纏結」和「腦動脈硬化」等病變。這些變化會破壞神經連結、減少腦部供血，是造成失智症的危險信號。

專家將受試者依飲酒習慣分為四組：從不飲酒者、節制飲酒者（每周7杯以下）、重度飲酒者（每周8杯以上）及曾經重度飲酒者。研究發現，重度飲酒者出現腦動脈硬化跡象的機率，比不喝酒的人高出133%；曾經重度飲酒者增加了89%，就連節制飲酒者也高出60%。

此外，重度飲酒或曾重度飲酒者，出現tau蛋白纏結的機率，也比滴酒不沾者高出30%至40%。這類人（飲酒者）的大腦相對於身體的比例明顯降低，代表大腦可能萎縮，亦即認知功能表現較差。

研究團隊強調，雖然這項結果不能直接證明「重度飲酒一定會導致腦損傷」，但可以證明兩者之間有關。研究第一作者賈斯托（Alberto Fernando Oliveira Justo）表示，過度飲酒已經成為全球的健康隱憂，因此了解飲酒對大腦的影響，對於推動公共衛生意識來說至關重要。

巴西

上一則

天雨路滑小心跌倒 醫提醒「這些部位」最容易骨折

延伸閱讀

補充維他命C 1天1顆奇異果或半顆芭樂就夠

補充維他命C 1天1顆奇異果或半顆芭樂就夠
找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」

找不到回家路？年輕人1飲食習慣 恐讓大腦「提早退化」
曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛

曝媽媽罹失智症後首露面 羅志祥：她變得很可愛
第3屆布碌崙健腦資源日 吸引破200人認識失智症

第3屆布碌崙健腦資源日 吸引破200人認識失智症

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
示意圖。（取自123RF）

天天吃麵包體重飆增 他早餐改「這樣搭」3個月瘦5公斤

2025-05-01 15:05
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
咖啡因、含糖食物、酒精、辛辣食物、高脂食物、高度加工食物、能量棒這7種食物會嚴重影響睡眠質量。（美聯社）

越吃越睡不著？7種食物正在害你失眠

2025-05-05 14:54
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

2025-04-27 04:58
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑