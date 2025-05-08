愛喝酒易損傷大腦 罹失智症風險增

一項新研究發現，每周只要喝超過8杯酒，就會大幅增加罹患失智症風險；示意圖。(圖／123RF)

一項新研究發現，每周只要喝超過8杯酒，就會大幅增加罹患失智症風險！

據「每日郵報」（Daily Mail）報導，巴西 聖保羅大學醫學院（ University of Sao Paulo Medical School）研究團隊發現，光是每周喝酒超過8杯，就會讓導致失智的腦部損傷風險翻倍。即使沒有真的發病確診，也還是可能在老年時造成記憶力和思考能力退化。

這項研究分析了1781具遺體，平均享年75歲。研究團隊檢視遺體的大腦組織後發現，經常飲酒者比滴酒不沾的人平均早逝13年。研究過程中，專家特別觀察遺體是否有「tau蛋白纏結」和「腦動脈硬化」等病變。這些變化會破壞神經連結、減少腦部供血，是造成失智症的危險信號。

專家將受試者依飲酒習慣分為四組：從不飲酒者、節制飲酒者（每周7杯以下）、重度飲酒者（每周8杯以上）及曾經重度飲酒者。研究發現，重度飲酒者出現腦動脈硬化跡象的機率，比不喝酒的人高出133%；曾經重度飲酒者增加了89%，就連節制飲酒者也高出60%。

此外，重度飲酒或曾重度飲酒者，出現tau蛋白纏結的機率，也比滴酒不沾者高出30%至40%。這類人（飲酒者）的大腦相對於身體的比例明顯降低，代表大腦可能萎縮，亦即認知功能表現較差。

研究團隊強調，雖然這項結果不能直接證明「重度飲酒一定會導致腦損傷」，但可以證明兩者之間有關。研究第一作者賈斯托（Alberto Fernando Oliveira Justo）表示，過度飲酒已經成為全球的健康隱憂，因此了解飲酒對大腦的影響，對於推動公共衛生意識來說至關重要。