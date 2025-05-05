常用化學清潔劑打掃 主婦肺部受損如每天吸20支菸

研究指出，長期使用化學清潔劑的人，會造成肺功能受損；示意圖。（圖／123RF）

研究指出，長期使用化學清潔劑的家庭主婦，20年下來肺功能與每天吸進20支菸的人一樣受損。建議多使用天然的清潔用品，如醋、小蘇打粉，和柑橘類果皮。家事達人更建議煮過菠菜的水別倒掉，拿來去除咖啡漬和醬油漬，及用來清理廚房排水管都好用。

大家在清潔浴室及廚房時都很習慣使用清潔劑，不過清潔劑通常有許多化學成份，使用上一定要小心，並且不要太頻繁使用。元氣網專欄作家潘懷宗就曾撰文指出，根據挪威卑爾根大學曾做的研究，長期在家使用化學清潔劑的家庭主婦，20年下來肺功能嚴重受損，與每天吸進20支菸的人一樣受到傷害。卑爾根大學國際健康中心教授Cecile Svanes博士建議民眾應盡量少用清潔產品，使用免清潔劑的纖維布、水就能完成大多數清潔效果。潘懷宗則曾建議，也可使用醋、小蘇打粉、柑橘類果皮協助清潔。

菠菜水可除咖啡、醬油汙漬

日本 生活家事網站「grape」家事達人也撰文教大家另一個妙招，就是使用燙過菠菜的菠菜水。

菠菜是營養價值很高的綠色蔬菜，菠菜含有豐富的草酸，建議一定要燙熟吃，若生吃口感上會覺得很澀，容易結石的人更可能引發結石或腎功能失常等問題。而煮完菠菜的水不要倒掉，因為含有草酸的菠菜水用來去除汙漬很好用。家事達人教大家，只要拿幾張紙巾浸泡在菠菜水一會兒，然後拿來擦拭沾有汙漬的地方，或用牙刷沾溼刷污垢處即可。菠菜水能去除木製砧板上的汙漬，對於去除咖啡和醬油等水性汙漬更是有效，也能擦拭地板和窗戶。此外，將菠菜水倒入排水管水道裡，然後拿長柄刷伸進去刷一刷，可去除排水管中的黏液和黑色汙漬。

吸入清潔劑 恐釀失明、肺水腫

台北榮民總醫院職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌曾受訪提醒，清潔劑的使用要節制及小心，人體吸入較高濃度的清潔劑時，可能造成打噴嚏、嗆咳、喘氣，甚至窒息；若接觸眼睛則可能導致結膜發紅、流淚、刺痛，甚至影響視力。