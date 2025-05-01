趴睡、同床不安全…防嬰兒猝死 5個NG行為不要做

研究顯示，趴睡是嬰兒猝死症候群（SIDS）的主要危險因素之一；示意圖。(本報資料照片)

1歲以下嬰兒因趴睡窒息的憾事時有所聞，在台灣，嬰兒猝死 症候群（SIDS）仍是嬰兒10大死因之一。研究顯示，趴睡是SIDS的主要危險因素之一。為了降低窒息與猝死的風險，建議1歲以下嬰兒應仰睡入眠，寶寶的安全比短暫的安穩更為重要。

睡眠環境安全 降猝死風險

根據台灣衛生福利部6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告，專家參考美國疾病管制署與兒科醫學會對於「猝死」的分類定義，以區分高度及中度可預防性猝死個案。

其中，43位個案被歸類為高度可預防性猝死相關，包含8位與睡姿（側睡、趴睡）相關及35位與環境相關，且報告資料有明確提及窒息或呼吸道阻塞或遮蔽口鼻之物件或人。另外41位個案被歸類為中度可預防性猝死相關，包含4位與睡姿相關及37位與環境相關。

值得注意的是，報告資料提及不安全睡眠環境因素，如：同床、枕頭、軟床、護欄、棉被、凌亂環境或嗆奶等，當中25位提及與家長同床。提醒家長、照顧者及居家托育人員（保母）不可忽視安全睡眠環境的重要性，以降低與睡眠相關的死亡風險。

以下是降低寶寶猝死風險的五大「不要」：

寶寶趴睡、同床 都應避免

1.寶寶不趴睡： 1歲以下的寶寶必須仰睡，趴睡及側睡都不安全。因為趴睡較容易壓迫寶寶的口鼻，提升窒息的風險；側睡則是因為可能不小心因為1個小動作就轉成為趴睡。

2.寶寶不用枕：1歲以下的寶寶是不需要使用任何枕頭。坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，以及商家標榜的透氣枕頭，皆建議不要使用。

3.嬰兒床不鬆軟：嬰兒床不要放置任何的鬆軟物件，如：填充玩具、防撞護墊等，因為防撞護墊若沒有穩固，可能倒塌，進而遮住寶寶口鼻，導致窒息。

4.睡眠環境不悶熱：應避免環境過熱或過度包裹寶寶，並保持環境通風和溫度適中。

5.與寶寶不同床：建議與寶寶同室但不同床，給每個寶寶1個獨立的床位，就算是多胞胎也建議同室不同床。

餵完奶輕拍背 幫助排氣

國民健康署吳昭軍署長提醒家長、照顧者及居家托育人員（保母），照顧1歲以下的寶寶除了應該避免上述5大NG行為以外，還應該注意餵奶時或剛喝完奶時，不要讓寶寶立即躺平或趴睡於大人身上，以防溢奶、吐奶，提升窒息的風險。建議餵奶後輕拍背部幫助排氣，並隨時留意寶寶狀況。

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