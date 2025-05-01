我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普認了關稅有政治風險 共和黨期中選情危險也要續推

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

趴睡、同床不安全…防嬰兒猝死 5個NG行為不要做

NOW健康
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，趴睡是嬰兒猝死症候群（SIDS）的主要危險因素之一；示意圖。(本報資料照片)
研究顯示，趴睡是嬰兒猝死症候群（SIDS）的主要危險因素之一；示意圖。(本報資料照片)

1歲以下嬰兒因趴睡窒息的憾事時有所聞，在台灣，嬰兒猝死症候群（SIDS）仍是嬰兒10大死因之一。研究顯示，趴睡是SIDS的主要危險因素之一。為了降低窒息與猝死的風險，建議1歲以下嬰兒應仰睡入眠，寶寶的安全比短暫的安穩更為重要。

睡眠環境安全 降猝死風險

根據台灣衛生福利部6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告，專家參考美國疾病管制署與兒科醫學會對於「猝死」的分類定義，以區分高度及中度可預防性猝死個案。

其中，43位個案被歸類為高度可預防性猝死相關，包含8位與睡姿（側睡、趴睡）相關及35位與環境相關，且報告資料有明確提及窒息或呼吸道阻塞或遮蔽口鼻之物件或人。另外41位個案被歸類為中度可預防性猝死相關，包含4位與睡姿相關及37位與環境相關。

值得注意的是，報告資料提及不安全睡眠環境因素，如：同床、枕頭、軟床、護欄、棉被、凌亂環境或嗆奶等，當中25位提及與家長同床。提醒家長、照顧者及居家托育人員（保母）不可忽視安全睡眠環境的重要性，以降低與睡眠相關的死亡風險。

以下是降低寶寶猝死風險的五大「不要」：

寶寶趴睡、同床 都應避免

1.寶寶不趴睡： 1歲以下的寶寶必須仰睡，趴睡及側睡都不安全。因為趴睡較容易壓迫寶寶的口鼻，提升窒息的風險；側睡則是因為可能不小心因為1個小動作就轉成為趴睡。

2.寶寶不用枕：1歲以下的寶寶是不需要使用任何枕頭。坊間流傳的塑頭形枕頭及增高墊，以及商家標榜的透氣枕頭，皆建議不要使用。

3.嬰兒床不鬆軟：嬰兒床不要放置任何的鬆軟物件，如：填充玩具、防撞護墊等，因為防撞護墊若沒有穩固，可能倒塌，進而遮住寶寶口鼻，導致窒息。

4.睡眠環境不悶熱：應避免環境過熱或過度包裹寶寶，並保持環境通風和溫度適中。

5.與寶寶不同床：建議與寶寶同室但不同床，給每個寶寶1個獨立的床位，就算是多胞胎也建議同室不同床。

餵完奶輕拍背 幫助排氣

國民健康署吳昭軍署長提醒家長、照顧者及居家托育人員（保母），照顧1歲以下的寶寶除了應該避免上述5大NG行為以外，還應該注意餵奶時或剛喝完奶時，不要讓寶寶立即躺平或趴睡於大人身上，以防溢奶、吐奶，提升窒息的風險。建議餵奶後輕拍背部幫助排氣，並隨時留意寶寶狀況。

(本文由NOW健康提供：https://healthmedia.com.tw/

猝死

上一則

智慧手表提醒心律不整連續40小時 55歲男解除中風危機

延伸閱讀

加班18天？武漢員工猝死辦公室 「猿輔導」否認：當天沒安排

加班18天？武漢員工猝死辦公室 「猿輔導」否認：當天沒安排
別讓睡姿害了你 專家曝這樣睡助清腦毒、還防失智

別讓睡姿害了你 專家曝這樣睡助清腦毒、還防失智
中國科研專家頻傳猝死 光電專家李海波41歲離世

中國科研專家頻傳猝死 光電專家李海波41歲離世
「抬起腿都Ok的」 女主播搞性暗示賣枕頭 4天破百萬元

「抬起腿都Ok的」 女主播搞性暗示賣枕頭 4天破百萬元

熱門新聞

白髮示意圖。（圖／123RF）

不靠燙染 哈佛教授3招祕訣逆轉白髮

2025-04-30 02:00
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，薄荷裡的關鍵成分「薄荷醇」進到身體後，不只是製造清涼感，它還會悄悄啟動神經系統，調節免疫反應，甚至對大腦的記憶力有幫助。（本報資料照片）

最熟悉的味道竟能抗衰老、救記憶 醫：每天都應吸一口

2025-04-27 04:58
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
天主教失智老人基金會社工處長陳俊佑表示，存腦本防失智最好的方法是「再造健腦生活型態」，多動腦、多運動，還要維持社交圈。（本報資料照片）

做「這三件事」防失智 專家：再造健腦生活型態

2025-04-27 04:44
平時養成運動習慣，有益身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

學大媽「甩手踮腳」精力充沛 她練一年後連外表都升級了

2025-04-28 19:42
好市多七種減肥必備產品。（路透）

好市多7款瘦身食品 減重者親測有效

2025-04-29 15:13

超人氣

更多 >
探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年

探望生病父親返美被捕 女子持綠卡加州生活30多年
過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀

過敏嚴重的季節 醫生：3方法緩解症狀
關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」

關稅戰讓中國貨來不了 進口餐盒華商「撐不住了」
加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家

加拿大人不去美國改去哪？36%取消行程 這國成最大贏家
川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」：多數中國貨都不需要