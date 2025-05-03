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白天疲憊夜難眠？ 醫：改善睡眠衛生是關鍵

萬于甄
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醫師提醒，手機藍光會抑制褪黑激素分泌，民眾睡前應避免滑手機，以免影響睡眠品質；示意圖。(圖／123RF)
醫師提醒，手機藍光會抑制褪黑激素分泌，民眾睡前應避免滑手機，以免影響睡眠品質；示意圖。(圖／123RF)

不少現代人常面臨白天疲憊、精神不濟，但到了晚上卻又難以入眠，醫師表示，許多民眾忽略「睡眠衛生」的重要性，而良好的睡眠習慣就是改善睡眠品質的關鍵第一步。

台灣台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤指出，睡眠衛生其實涵蓋三大面向，包含睡眠時間、睡眠環境及睡前習慣，首先，作息時間應固定，每天盡量在同一時間上床與起床，假日也不應過度熬夜或補眠，即使午休也應控制在30分鐘以內，避免影響晚上睡眠節奏。

另外，在睡眠環境方面，建議臥室應維持安靜、涼爽及黑暗，避免在臥室內進行滑手機、看電視等活動。他提到，這些電子產品所釋放的藍光，會抑制褪黑激素分泌，延遲入睡時間，造成睡眠障礙，建議睡前可建立放鬆儀式幫助入眠，像是泡熱水澡、靜坐冥想或聽柔和音樂等。

盧泰潤也說，睡前六小時內應避免攝取咖啡、茶等含咖啡因飲品，同時應遠離香菸與酒精，因尼古丁具有刺激神經系統作用，也會延長入睡時間；而酒精有助於快速入睡，但往往僅是淺眠，無法真正獲得深層休息。

盧泰潤表示，有規律運動習慣者，入睡速度較快、深層睡眠時間也較長，倘若都遵守睡眠衛生卻仍長期感到疲倦或睡眠品質不佳，就要留意是否有潛在健康問題，像是晚上頻尿、夜咳、胃酸逆流、嚴重打呼甚至呼吸中止等，都可能與疾病有關。

此外，若入睡困難與情緒相關，像是躺下後容易胡思亂想、擔憂焦慮，或長期心情低落、提不起勁，也要警覺是否有焦慮症或憂鬱症等心理疾病。

盧泰潤強調，當出現上述症狀時，應尋求專業協助或醫院睡眠門診進行評估，長期依賴安眠藥並非治本之道，透過專業診斷找出根本原因，才能真正改善睡眠品質、提升生活品質。

不少現代人常面臨白天疲憊、精神不濟，但到了晚上卻又難以入眠，台南市立醫院家醫科醫...
不少現代人常面臨白天疲憊、精神不濟，但到了晚上卻又難以入眠，台南市立醫院家醫科醫師盧泰潤表示，「睡眠衛生」是改善睡眠品質的關鍵，此外，規律運動也有助於改善睡眠品質。(圖／台南市立醫院提供)

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