錠劑膠囊亂切亂混 影響療效也不安全

藥物常見口服的錠劑與膠囊，切勿隨意自行磨粉或打開膠囊直接服用藥物。（圖／123RF）

疾病治療藥物百百種，藥物製造時會評估藥物本身特性、吸收效果、口味刺激等考量，設計不同的藥物劑型，也會依照主成分特性、劑型、給藥途徑的不同選擇加入適合的賦形劑。賦形劑沒有藥理作用，但其與藥物的吸收、安定性息息相關，而作出來的藥物最常見的劑型是口服的錠劑與膠囊。

錠劑是將藥物的主成分與賦形劑經過混合、造粒、壓錠、加衣等程序後作成各類藥錠，像膜衣錠、糖衣錠可掩蓋藥物味道，避免造成服用者刺激，亦可阻隔藥物與空氣、光線的接觸，以增加藥物安定性；腸衣錠可避免藥物成分遭受胃酸破壞，即可抵達腸道才被吸收發揮作用，以減少胃酸影響藥物療效，或降低藥物成分造成胃部不適的風險；緩釋製劑則可以延長藥效，減少病人用藥頻率來增加用藥依順性。

膠囊如同錠劑，可有矯味、降低刺激、增加安定性之效，亦有腸溶、緩釋等特殊設計的膠囊類型，依膠囊成分可分為動物性與植物性膠囊。動物性膠囊主成分是從動物的結締組織（如豬皮、牛皮、牛骨等）提煉而成的明膠，可製成軟、硬膠囊，軟膠囊內多以包裹液態、黏稠狀的藥物，而硬膠囊內則以包裹粉劑、顆粒劑為主；植物性膠囊主成分是從木材（如松木、杉木等）所萃取而成的羥丙基甲基纖維素（Hydroxypropyl Methylcellulose）作為原料，對於茹素患者接受度較高。

民眾如有難以吞服錠劑或膠囊的困擾，切勿隨意自行磨粉或打開膠囊直接服用其中的藥物，也不建議茹素患者自行將動物性膠囊中的藥粉改裝到植物性膠囊中，因為破壞原本劑型後將無法確定其藥物崩解、溶離、吸收的情形，可能進而影響其藥物的療效及安全性，民眾可先諮詢醫師、藥師是否可用其他劑型（如水劑、吸入劑、貼片、塞劑、藥膏、注射劑等）作為替代。

臨床上遇到患者產生藥物不良反應時，常會忽略賦型劑的風險，如乳糖不耐症患者服用乳醣賦形劑的藥物可能產生腹瀉、使用色素賦型劑後產生皮疹、搔癢等過敏反應。臨床上曾有患者口服同主成分但不同賦形劑的藥物後發現不良反應發生情形不一致，這類患者就有可能是遭受賦形劑影響所致，因此，民眾就醫告知藥物不良反應史時，除考慮藥物主成分外，如對於特定賦形劑有不良反應者，也必須告知醫師、藥師，以避免再次使用到同種賦形劑的藥物。