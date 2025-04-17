孩子睡前打生長激素 長高效果最好

醫師說，孩子生長期，每年應該長高4到6公分，沒有達到這樣的標準，應接受進一步檢查；示意圖。（本報資料照片）

「孩子的生長激素分泌，並不是每一分、每一秒都在分泌！」不少家長因孩子生長激素分泌不足而求診，誤以為生長激素有打就好，或把生長激素當成是「小孩成長萬靈丹」等。台北愛群成長診所院長楊晨表示，生長激素分泌的施打時間最好在晚上，打完針後，孩子也需要有飲食、運動、睡眠三因素一起配合，才有辦法讓小孩「一眠大一吋」，達成長高的夢想。

楊晨解釋，生長激素分泌最多時就是在晚上，特別是入睡後，分泌更是旺盛，因此，除了建議孩子要在晚上11點前入睡，若須要補充生長激素者也建議在晚上睡覺前施打，這樣比較符合自然生理節奏，效果也最為理想。

至於到底甚麼是「生長激素」？楊晨指出，生長激素（Growth Hormone)就是可以刺激小孩生長、發育的荷爾蒙，由腦下垂體製造、分泌，除了幫助長高，對骨骼、肌肉與全身新陳代謝的成長與健全，也扮演舉足輕重角色。

對於孩子的身高發育，不少父母並不了解何時該帶小孩就診、接受評估。楊晨認為，當與同齡孩子相比，小孩身高都在後百分之三區間，且在生長期，每年應該長高4到6公分，而孩子的成長速度並沒有達到這樣的標準，此時就要考慮接受進一步檢查。

在醫師進行檢查、評估的過程中，除了做詳細生長曲線分析、抽血檢查，也會安排住院觀察，藉由定時抽血檢測，了解孩子的生長激素分泌情況。當小孩確診為生長激素缺乏症，或符合小胖威利症、透納氏症候群等相關適應症，就可考慮注射生長激素。若孩子過去一年的身高發育不到4公分，注射生長激素後，需長到6公分以上，才算治療有效。

楊晨也提醒，在注射藥物期間，病童需定期回診，醫師會檢視其生長速度、曲線，以及內分泌變化，一方面可以調整劑量，另一方面也能評估生長激素是否發揮療效。至於治療療程長短，要每三個月追蹤一次，直到生長激素效果消失，才建議停藥。

目前生長激素藥物劑型有分短效型與長效型，短效型是天天施打，由於小孩的生長激素分泌，隨時都有變化，因此若是打短效型針劑，調整劑量會比較有彈性。而長效型針劑為一星期打一次，比較方便，如果小孩去露營等，不方便天天打針，就可以考慮使用長效型針劑，不過因為一星期的劑量比較多，所以相對會比較疼痛，各有優缺點，可視小孩需求而定。

很多家長會把生長激素當成萬靈丹，楊晨強調，生長激素只是一個驅動力，而成長還是要靠肌肉、骨骼順利發展，像均衡的營養、飲食與運動、充足睡眠等，都是在提供「長高的原料」，當這些原料齊備，肌肉、骨骼才會健康成長，在生長激素的刺激下，身高發展自然水到渠成。

楊晨叮嚀，孩子除了飲食、營養要均衡充足，也一定要在晚上11點前入睡，且絕對不能喝含糖飲料、吃含糖食物，以免抑制生長激素分泌，讓治療大打折扣。

運動方面，每天至少要跳繩10分鐘以上，多刺激生長激素分泌、骨骼成長，這樣注射生長激素，才能發揮最大效益，當養成規律運動、健康飲食習慣，孩子也能獲得真正「人生健康大禮包」。