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川普暫緩關稅爽到誰？全球富豪單日增3千億元 馬斯克是最大贏家

川普關稅政策反覆無常 全球經濟面臨2大威脅 企業也陷兩難

關稅戰、股市漲跌引發焦慮 中醫師提供3關鍵穴位自救

記者林琮恩／台北即時報導
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按壓內關穴可緩解焦慮與腸胃不適。內關穴位於前臂內側，手腕橫紋往上約三指寬處，兩條筋中間的凹陷就是內關穴。（圖／林舜榖醫師提供）
按壓內關穴可緩解焦慮與腸胃不適。內關穴位於前臂內側，手腕橫紋往上約三指寬處，兩條筋中間的凹陷就是內關穴。（圖／林舜榖醫師提供）

川普總統提出對等關稅，又宣布暫緩實施90日，引發全球股市動盪，許多投資人不僅「心很累」，身體也出現胸悶、手和、腸胃不適、失眠、頭痛等警訊。中醫師提醒，前述情況是身體壓力反應，可透過按壓內關、外關、上關三穴位達到舒緩效果。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀指出，前述症狀都是人在面對不確定與失控時，自然產生壓力反應，而非民眾太脆弱，情緒焦慮會透過自律神經影響全身器官，若能及時按壓正確穴位，身體就能像「踩剎車」一樣，幫助情緒恢復穩定。

林舜榖說，按壓內關穴可緩解焦慮與腸胃不適，內關穴位於前臂內側，手腕橫紋往上約三指寬處，兩條筋中間的凹陷就是內關穴。此穴可幫助穩定心跳、緩解胸悶、手汗與腸胃翻攪等症狀。建議民眾以拇指穩定按壓，五秒按、三秒放，持續一至兩分鐘，搭配深呼吸，效果更佳。

外關穴可鬆解肩頸緊繃與壓力型頭痛，位於手背側，手腕橫紋上約三指寬、兩骨之間凹陷處...
外關穴可鬆解肩頸緊繃與壓力型頭痛，位於手背側，手腕橫紋上約三指寬、兩骨之間凹陷處。 （圖／林舜榖醫師提供）

外關穴則可鬆解肩頸緊繃與壓力型頭痛。林舜榖說，此穴位於手背側，手腕橫紋上約三指寬、兩骨之間的凹陷處，當肩頸緊繃、頭部悶痛，尤其是長時間緊盯盤勢後，按壓穴位能有效放鬆緊張肌肉。建議以用食指或拇指畫小圈輕揉兩至三分鐘，按至肩頸微熱為止。

上關穴可舒緩太陽穴壓痛、快速解頭痛。林舜榖表示，上關穴位在耳前，張口時可摸到顴骨附近的凹陷處，略往上一點，此穴適用於情緒緊繃導致的偏頭痛或太陽穴脹痛。建議民眾按壓時，以中指輕點，三秒按、兩秒放，重複一至兩分鐘，張嘴配合更有效。

上關穴可舒緩太陽穴壓痛、快速解頭痛。上關穴位在耳前，張口時可摸到顴骨附近的凹陷處...
上關穴可舒緩太陽穴壓痛、快速解頭痛。上關穴位在耳前，張口時可摸到顴骨附近的凹陷處，略往上一點。（圖／林舜榖醫師提供）

林舜穀提醒，穴位按摩無需大力，感覺痠、脹、微熱即為恰當刺激；同時搭配深呼吸，能同步放鬆自律神經系統，讓情緒與身體節奏慢下來。面對投資的不確定，不妨將這三個「關鍵穴」視為隨身情緒急救包。與其被恐慌牽著走，不如穩住情緒，再來做出下一步決策。

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