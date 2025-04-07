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睡足7-9小時還喊累？恐是這5原因作祟

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

世界新聞網李芊芊／即時報導
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。

眼睛癢、打噴嚏、咳嗽和鼻塞，這些過敏症狀不僅讓人整天渾身不舒服，更是可能影響晚上的睡眠。

美國科技媒體CNET報導，過敏症狀容易嚴重影響睡眠品質，進而影響整體健康和身體的免疫系統，以下幾個方法，可以幫助你在換季時節減輕或遠離過敏。

1. 使用空氣清淨機

研究顯示，使用空氣清淨機是減輕過敏症狀最有效的方法之一。

眼科醫師畢提（Artis Beatty）解釋道，雖然室外的過敏原最容易造成問題，但室內的過敏原也不容忽視，而使用 HEPA（高效率特定空氣）過濾網的空氣清淨機可以幫助減少灰塵、花粉、霉菌和細菌，大幅減少潛伏在周圍的過敏原。

此外，最好將空氣清淨機放置在要淨化的房間中央附近，且一定要確保空氣淨化機的四邊至少有一英尺的空間，並遵照製造商的說明來放置、更換過濾網和進行清潔，才能發揮機器最大功效。

2. 室內盆栽

室內盆栽不只有美觀功能，研究顯示植物還能透過葉子和根吸收甲醛和苯等揮發性有機化合物，從而淨化空氣。

需要注意的是，室內盆栽應該是防禦過敏的輔助，不能完全取代適當的通風、空氣過濾或抗過敏藥物，並且必須種植一定量的植物。

適合放在室內的盆栽包括製氧能力強的虎尾蘭、能清除空氣中有害物質的黃金葛、對寵物友善的吊蘭，以及常春藤和多肉植物等等。

3. 適當的溫度和濕度

炎熱潮濕的氣候是塵蟎和霉菌滋生的溫床，因此過敏人最好將家中的溫度維持在華氏68到72度之間，並且將濕度控制在50%以下。

不過，這也取決於特定的過敏症狀：住在乾燥的環境中的人，如果時常感到眼睛或鼻腔發癢或乾燥，乾燥的空氣可能會加重過敏，必須根據居家環境狀況維持適當的平衡。

4. 保持門窗關閉

天氣好的時候很多人喜歡開窗通風，但這樣的行為同時也在張開雙臂邀請花粉進來，所以患有季節性過敏症的人，最好還是關閉門窗，依靠空調為家中降溫。

如果家裡沒有空調或需要不時打開幾扇窗戶，請確保窗戶上有適當的紗窗保護，也可以考慮購買安裝在窗戶上的花粉濾網，以幫助阻擋不想要的空氣微粒溜進來。

5. 與寵物分開睡

據統計，每10個美國家庭中就有6個有養寵物，但許多主人都沒有意識到他們可能對自家寵物過敏。

如果你在貓狗身邊時會感覺到眼睛發癢或打噴嚏，很可能是因為你對牠們的皮屑、尿液和唾液中的蛋白質過敏，而寵物的皮毛也可能會攜帶如花粉和塵蟎等其他過敏原。

因此，在和寵物玩耍後，最好立即洗手並避免觸摸臉部和眼睛，並且定期為寵物進行適當的美容和清理，而如果已經產生過敏症狀，晚上最好不要讓寵物進入臥室。

6. 經常換洗寢具

經常清洗寢具是減少接觸塵蟎和其他過敏原的關鍵，大多數專家建議每週清洗床單一次，但如果有過敏、氣喘或敏感皮膚，則可能需要每三到四天清洗一次。

另外，過敏嚴重的人也可以考慮移除臥室中的地毯，以減少與過敏原接觸，甚至可以嘗試移除窗簾和任何容易使塵蟎滋生的家具。

7. 睡覺不躺平

平躺睡覺可能會加重鼻塞症狀，因此過敏嚴重的人可以試著多加幾個枕頭，讓鼻腔和喉嚨的堵塞情況減輕，呼吸就能更順暢，也可能對減少打鼾有幫助。

不過也必須注意，長期將脖子墊高可能會引起頸部疼痛，如果鼻塞情況無法緩解，最好的方式還是去諮詢專業的醫師。

8. 睡前洗澡

很多人喜歡在早上出門前淋浴，幫助提神醒腦，但在過敏季節，可能需要改成睡前洗澡。

每晚睡前淋浴可以洗掉花粉，避免將過敏原帶上床，並且睡前洗個溫水澡或溫水浴也有助於改善睡眠。

寵物 常春藤

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