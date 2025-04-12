檢視核心肌群 3跡象顯示你的肌肉比想像還要弱

核心訓練示意圖。（圖／123RF）

許多人將核心力量與六塊腹肌聯想在一起，但強健的核心其實遠不止於外觀，它是所有動作的基礎，無論是站立、走路，還是舉起重物。若核心力量不足，不僅會影響健身表現，還會影響姿勢、平衡，甚至是日常生活中的運動模式。當核心無法有效發力時，其他肌肉會代償，這樣容易導致動作不正確，增加受傷的風險。

核心肌群包括哪些肌肉？

人們常常將核心肌群與腹部肌肉聯繫在一起，但實際上核心包括腹部、背部和臀部的肌肉，這些肌肉共同協作，形成一個整體。

你的核心包括：

．腹部前側肌肉—腹直肌。

．身體兩側的肌肉—腹內外斜肌。

．環繞腹部前方的深層肌肉—橫腹肌。

．背部位於脊椎骨之間並沿著脊椎延伸的肌肉—豎脊肌和多裂肌。

．橫隔膜、骨盆底肌、髖屈肌和臀部肌肉。

為什麼強健的核心很重要？

忽視核心力量可能導致持續的背痛、平衡問題以及整體運動能力下降。如果你有以下任何困擾，是時候重新思考你的核心訓練了。

1、難以保持正確姿勢

如果在長時間坐著或站立時，你的肩膀向前下垂且下背部呈現彎曲狀態，這表示你的核心肌肉未能正確與脊椎對齊。當深層核心肌肉較弱時，身體會過度依賴像韌帶和骨骼等被動結構來提供支撐，長期可能導致僵硬和不適感。

死蟲式示意圖。（記者王勇超／攝影）

可以透過練習像死蟲式、鳥狗式和平板支撐等動作來加強深層核心。整天都要專注於保持脊椎中立姿勢，尤其是在坐著時。避免過度依賴椅背支撐，並在站立或走路時啟動核心肌群。

2、運動時下背部疼痛

在進行深蹲、硬舉或平板支撐等動作時，如果出現下背痛，這可能是警示信號，表示你的核心無法有效穩定脊椎，導致下背部承受過多壓力。這時身體沒有利用核心來提供穩定，而是將壓力轉嫁到腰椎上。

鳥狗式示意圖。（記者王昭月／攝影）

建議優先進行核心收縮訓練，例如捲腹、側平板支撐和鳥狗式。在進行大重量訓練之前，透過深呼吸來啟動核心，並像準備承受一拳的感覺那樣收縮核心。同時，可以透過像懸垂舉腿和帕洛夫推這類動作來強化前側核心。

3、容易失去平衡

若在不平坦的地面上行走或進行單腿練習時感覺不穩定，這可能顯示你的核心較弱。核心在平衡中扮演著關鍵角色，它幫助保持身體的平衡和穩定。如果核心力量不足，即便是微小的姿勢變化也可能讓你失去重心。

為了訓練核心穩定，可以加入單側訓練，如單腿羅馬尼亞硬舉和單邊負重行走。再者，可以透過地雷管推舉和彈力帶劈砍等練習，來加強旋轉與抗旋轉力量。

嘗試增強核心會導致受傷嗎？

任何運動如果做得不正確，不論是核心訓練還是其他運動，都可能引起不適。例如扭轉動作或上述提到的運動如果執行錯誤，都可能會導致下背部疼痛。但除非使用極重的負重，否則一次錯誤的運動不太可能對身體造成嚴重傷害。

最好的方法是留意身體的反應，例如在運動過程中、運動後立刻或隔天感到的疼痛，這樣可以幫助你保護自己避免受傷。