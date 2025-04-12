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戰痘用A酸臉變乾才好？ 醫揭1原因「要擦乳液」

記者賴昀岫
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醫師提醒，「青春痘」是常見的皮膚問題，春夏交替時容易因溫濕度變化而更嚴重；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，「青春痘」是常見的皮膚問題，春夏交替時容易因溫濕度變化而更嚴重；示意圖。（圖／123RF）

很多人為了追求良好的膚況，會尋求各種「戰痘手段」，如使用口服或外用A酸，不過皮膚科醫師提醒，有些人初期可能面臨爆痘期，通常需要一至三個月才能見效，也不能用手擠痘痘，不只無法達到治療效果，還可能有「門戶洞開」導致細菌感染、引發蜂窩性組織炎的風險。

近期流行「早C晚A」的保養方式，台北林口長庚紀念醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠指出，的確很多網紅推薦這個方法，但不一定適合每個人，因為不管是A醇、A醛、A酸等都會刺激皮膚，近期就收治一名這類患者，來就醫時臉頰泛紅、出現皮屑，使用乳液後才改善。

俗稱「青春痘」的痤瘡是常見的皮膚問題，春夏交替時容易因溫濕度變化加重不適，黃毓惠表示，主流外用藥膏包括外用A酸或抗生素，使用時會產生去角質效果，很多人因為有「皮膚油才長痘」的迷思，怕乳液愈擦愈油，認為使用後皮膚變乾才是好的，但其實要擦保濕乳液才不會讓膚況適得其反。

黃毓惠進一步指出，對皮膚而言最適當的水溫為25°C，最好比皮膚微涼，但有些人會在洗澡時順便洗臉，但洗太燙對皮脂層的傷害會加深，臉上有痘痘的時候也避免直接擠，否則不只無法達到改善作用，還有細菌感染導致蜂窩性組織炎的風險。 

治療青春痘的藥品可分為外用藥與口服藥，應根據青春痘的嚴重程度、膚質與個人需求來選擇適合的治療方式。

台灣衛生福利部藥品組科長洪國登表示，外用藥是減少皮脂分泌、促進角質代謝，或對抗引發青春痘的細菌，常見類型如過氧化苯、外用抗生素、外用A酸及外用杜鵑花酸等。

至於口服藥則用於外用藥效果有限，或青春痘較為嚴重，如囊腫型青春痘、大範圍發炎時，醫師可能會建議使用口服藥來改善，洪國登說，常見類型如口服抗生素、口服A酸和適用於女性的口服賀爾蒙藥品。

黃毓惠提醒，口服A酸效果雖好，但也有禁忌症，例如「致畸胎性」，在懷孕婦女的使用是屬於絕對禁止，女性使用A酸治療的前一個月到停藥後一個月，皆須採取有效的避孕措施，高脂溶性特性則可能讓藥品分泌到乳汁中，哺乳婦女也不建議使用；即使外用A酸僅局部吸收，但是考量到對胎兒的風險，仍不建議使用。

另外，粉刺很多或有囊腫型青春痘的人，使用A酸的初期由於粉刺大量被排出，可能會有暫時的「爆痘期」，黃毓惠建議，可從較低劑量開始使用，使用初期可能有病灶惡化的現象，通常需要一至三個月才能見效。

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