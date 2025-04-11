中藥搭配呼吸法 安神清心改善失眠

結合中藥調理和正確的呼吸方法，可改善失眠。（圖／AI生成）

現代生活壓力大，愈來愈多人有失眠困擾。改善睡眠除了藥物外，還有許多自然方式能輔助提升睡眠品質，例如結合中藥調理和正確的呼吸方法，可以改善失眠。中藥可以調整人體內部平衡，而呼吸則直接影響自律神經系統，尤其是迷走神經，兩者結合可以達到更快、更根本的幫助入睡。

四種失眠類型的中醫治療：

1.入睡困難：腦袋總是停不下來的人，常會使用桂枝龍牡湯或柴胡龍牡湯等加減方治療，有助於鎮靜安神，讓思緒放鬆，進入良好的睡眠狀態。

2.晚上經常醒來：會心情煩躁，感到口乾舌燥，以黃連阿膠湯為主要的方子，能夠滋陰降火，改善淺眠問題。

3.常做夢：可用清心蓮子飲和天王補心丹等方劑加減、來幫助清心安神與改善多夢。

4.睡不飽：即便睡滿8小時還是覺得疲勞的人，可多用補氣類型中藥，例如黃耆建中湯等，能夠補充元氣、恢復白天的活力。

呼吸也是影響睡眠的重要因素。呼吸不僅關乎氧氣交換，更影響自律神經系統，尤其是迷走神經的活動。迷走神經屬於副交感神經系統，主要負責讓身體進入放鬆、修復狀態，當我們進行深而緩慢的腹式呼吸時，迷走神經會被激活，心跳減慢、血壓下降，這對睡眠有極大的幫助。

建議在睡前10分鐘，可以施行「4-7-8呼吸法」，也就是慢慢吸氣4秒、7秒暫停呼吸、再慢慢吐氣8秒，加上腹式呼吸（呼吸時盡量用肚子來吸氣），就能快速激活迷走神經，使心跳減緩，進而降低交感神經的過度活躍，再搭配中藥治療，患者會很快地進入睡眠。

中藥能調整失眠體質，治療效果不快，「4-7-8呼吸法」與「腹式呼吸」則能補足中藥效果偏慢的疑慮，讓身體迅速放鬆、進入睡眠，兩者結合是相當推薦改善睡眠的方式。