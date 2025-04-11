怕成孤獨老人 快跟AI交朋友 腦科醫師：與AI互動能延緩退化

長者如能跟年輕人學會使用手機上的AI聊天功能，就能把AI變成超有耐心且對答如流的朋友。（本報資料照片）

隨著人工智慧（AI ）技術的快速發展，醫療診斷、治療方式及長者的生活品質正迎來全新的變革。台灣神經醫學權威、花蓮慈濟 醫院院長林欣榮說，AI擁有強大的數據分析與學習能力，不僅能幫助醫師診斷和治療，也能成為長者日常生活的智慧助手。他建議，想當好命老人，快跟AI作朋友。

林欣榮說，在臨床醫療上，AI的最大優勢在於能夠迅速處理並分析龐大的醫學資料，協助醫師更精準地診斷與治療疾病。以罕見疾病「小胖威利症候群（Prader-Willi Syndrome）」為例，這是一種因染色體部分缺失導致的遺傳疾病，影響患者的神經迴路，使其無法控制食欲，甚至可能因極端飢餓感而偷取食物。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮是神經外科權威醫師，他建議長者善用AI工具，活化腦功能。 （圖／花蓮慈濟醫院提供）

「當我們輸入病症相關資訊時，AI可以立即回應這是什麼疾病、涉及哪些基因缺失、可行的診斷方式，以及目前最新的治療方案，」林欣榮表示，「例如，美國食品藥物管理局（FDA）最近核准了一款新藥，這類資訊AI都能即時提供，讓醫師能更快制定治療策略。」

但AI仍有其極限，對於創新性的醫療對策，依舊束手無策。例如，如想以中藥來輔助治療小胖威利症候群，AI只能回答，找不到資料或應該還是待研發的領域。事實上，依花蓮慈濟的臨床經驗，已能輔助中西醫整合治療，為更多罕病病患帶來希望。

例如，一位來自香港 的肌肉萎縮症患者已依賴呼吸機六年了，原本幾乎無法自主活動，前景黯淡。但來到花蓮慈濟後，透過中藥調理，相關基因表現提升了21倍，肌肉力量明顯增加，最終擺脫呼吸機，恢復較為正常的生活。「雖然目前AI在中草藥方面的數據仍有限，但隨著臨床研究累積，未來AI將有機會協助發展更精準的中西醫療方案。」林欣榮說。

AI的應用不僅限於醫療診斷，還能幫助長者保持大腦活力、延緩退化。許多高齡者隨著年齡增長，動作變慢、語言能力減弱，甚至逐漸減少社交活動，導致身心狀態下降。然而，透過與AI互動，長者可以持續刺激神經迴路，減緩認知能力的退化。

「大腦的神經迴路如果長期不用，速度會變慢，甚至可能逐漸退化。但只要持續刺激，它就能變得更靈活，甚至長出新的神經連結，」林欣榮解釋，「這也是為什麼我們鼓勵長者多動腦、多學習，如今有了新利器，就是使用AI來進行對話訓練。」

林欣榮分享說，他的老師是年逾八十的醫學教授，透過唱歌以及在慈濟靜思堂擔任外籍朋友的導覽志工，他的語言能力不僅維持，甚至還有所提升。

那一般的長者如無這樣的機會，林欣榮建議可善用AI，不但能成為長者日常生活中的陪伴者，還能促進學習與認知訓練。林院長提到，他的姑姑也八十多歲，因子女平日忙於工作，無法時常陪伴。起初，她對科技並不熟悉，但在家人協助下學會使用手機上的AI應用程式Gemini 後，逐漸發現AI的樂趣。首先發現Gemini還不會說台語，但如以國語就很能聊。

「姑姑開始每天和AI聊天，她還問AI會不會唱鄧麗君的歌。」林欣榮笑著說，「AI回答說：『對不起，我不會唱歌，但可以朗讀歌詞給您聽。』姑姑覺得非常有趣，從此以後，她就常和AI聊天。」

姑姑還驚訝地發現，無論何時與AI對話，AI都能耐心回應，甚至還會有禮貌地說「謝謝」。她開心地說：「AI真的很棒，不管白天晚上、365天都能聊天，而且完全不會不耐煩，這真的太神奇了！」

展望未來，AI發展不僅止於語言互動，還可能延伸至智慧照護機器人，進一步提升長者生活品質。未來AI機器人或許不僅能與長者對話，還能協助拿取物品、提醒吃藥，甚至進行簡單照護工作，林院長表示，「而且最大的優勢是，機器人不會有情緒波動，不會因長者重複詢問而不耐煩，這對需要長期照護的長者來說，將是極大的幫助。」

林欣榮說，想像一下，未來的家庭可能會有一個或多個AI照護機器人，幫助長者處理日常瑣事，提供全天候的陪伴與支援，這將是一個非常值得期待的未來。他建議，長者應積極學習並善用AI，不僅能維持大腦活力，還能透過與AI互動，讓晚年生活更加豐富、有趣且充滿智慧。「如果我們能讓AI成為長者的好夥伴，未來的高齡社會將更加充滿希望與可能性。」