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打噴嚏有技巧 太壓抑會傷耳膜、鼻竇

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醫師提醒，打噴嚏可讓肺部內的空氣壓力釋放，如果試圖壓抑或憋住，可能會導致耳膜受損或眼壓升高；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，打噴嚏可讓肺部內的空氣壓力釋放，如果試圖壓抑或憋住，可能會導致耳膜受損或眼壓升高；示意圖。（圖／123RF）

噴嚏總是來得突然其然，一旦感覺到鼻子裡有那種癢癢的感覺，你就知道無法回頭。有時候打噴嚏會在安靜的場合發生，例如在會議上、圖書館或是音樂廳內，那股氣流的爆發無可避免，但透過刻意的努力，我們可以控制它的聲音大小。

為什麼會打噴嚏？

打噴嚏是身體保護呼吸道的一種機制。打噴嚏時，空氣會從肺部用力噴出，並通過鼻子和嘴巴排出體外。當你打噴嚏時，它會將如灰塵、塵土和花粉等可能讓你生病或引發發炎的刺激物從鼻子或喉嚨中清除。

除此之外，還有一些較不常見的原因會讓人打噴嚏。例如有些人在看到強光時會打噴嚏，這叫做「光敏性噴嚏反射」。另外，有些人因為胃部飽脹而打噴嚏，甚至有些人打噴嚏與性幻想有關。

為何有的噴嚏很大聲？

專家指出，當觸發打噴嚏反應時，大腦會打斷身體正常的呼吸模式，讓肺部充滿空氣。接著，橫隔膜和腹部肌肉將空氣推出肺部，並且聲帶會打開。當空氣快速流過時，聲帶會震動並發出聲音。

人們在打噴嚏時，喉嚨的肌肉會參與其中。因此，你可以改變並調整噴嚏的聲音。一般來說，鼻腔和口腔通道較小或較狹窄的人，會發出較高頻或較尖銳的噴嚏。與之相反，通道較大的人，其噴嚏的聲音通常會有更多的共鳴，也就是會更響亮。

如何更安靜打噴嚏？

1.吐氣

肺部裡的空氣越多，噴嚏的聲音可能就越大。在打噴嚏前先吐氣，以釋放部分肺部壓力，並減少氣囊的膨脹。

2.放鬆聲帶

想像你在深深嘆氣。

3.閉上嘴巴

將舌頭頂住上顎，透過鼻子將空氣壓力引導出去，而不是嘴巴。

4.遮擋口鼻

用手帕或手肘摀住口鼻來減弱噴嚏的聲音。

雖然忍住不打噴嚏是可行的，但專家提醒不要完全憋住噴嚏，讓肺部內的空氣壓力釋放很重要。但是如果你試圖壓抑或憋住打噴嚏，可能會導致各種問題，包括：耳膜受損、鼻竇問題、眼壓升高、血管破裂。

專家表示，儘管打噴嚏會讓你措手不及，但它對你的健康有很多好處。例如有些人可能因為病毒或細菌感染而打噴嚏，如果你不打噴嚏的話，黏液可能會積聚並被迫回流到耳咽管。

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