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無糖綠茶+半糖紅茶止咳？中醫曝1成分會造成痰咳

賴昀岫
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醫師提醒，咳嗽可分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，依個人體質、症狀，用方及用藥也會不一樣；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，咳嗽可分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，依個人體質、症狀，用方及用藥也會不一樣；示意圖。（圖／123RF）

近期Threads上瘋傳，無糖綠茶加半糖紅茶竟可以成為「咳嗽救星」，甚至有多家飲料店趁勢推出相關品項。不過中醫師指出，這個組合或許有潛在作用，但治療效果有一定的局限性，這種組合缺乏針對性，且糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療效。

網傳妙方非理想組合

近期網路上流傳一帖「止咳妙方」，稱手搖飲店的無糖綠+半糖紅，溫的喝三天就不會咳了。中醫師劉宗昇表示，在中醫的看法上，綠茶混紅茶在一定程度上有調和性味，形成「寒溫並用」的效果，或許有潛在作用。

「無糖綠茶+半糖紅茶」並非治療咳嗽的理想組合，劉宗昇說，這個組合性味衝突，難以針對特定證型發揮療效。中醫治咳強調辨證論治，咳嗽可再細分為風寒咳嗽、風熱咳嗽、痰濕咳嗽、陰虛咳嗽等多種類型，患者所處環境、個人體質、症狀皆不相同，用方及用藥也會不一樣，若有咳嗽問題，還請至專業且合格的醫療院所就診。

糖分滋生痰濕 降低療效

綠茶能清肺熱、化痰，紅茶有溫脾胃、助氣化，適合寒熱錯雜或痰熱初轉寒證的咳嗽，如痰色轉白但咽仍有痛感，「但治療效果有一定的局限性」，這種組合缺乏針對性，且糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳，寒溫對沖也可能降低整體療效。在中醫古籍中，「茶」多指未經發酵的綠茶類，被視為一種性寒、味苦的飲品，具有清熱除火、下氣消食、利水滲濕及醒神安魂的效果。

紅茶因發酵而性轉溫，在古籍中無直接記載，但可根據茶的加工變化與中醫理論推衍其功效。劉宗昇指出，根據中醫的性味歸經觀點，紅茶味甘、微苦，性溫，入脾、胃、心經，對人體的調理作用，主要體現在溫補和促進循環方面，包含溫胃散寒、助消化、活血化瘀、提神益思及養生調補的作用。

常見止咳方法有效嗎？

1.枇杷膏：大多較甜，消化系統有狀況時，吃了更容易生痰，如胃酸逆流患者常燥咳，吃了胃酸會增加而提高咳嗽頻率，必須視體質服用。

2.喉糖：要看成分，很多人吃完就口乾舌燥，同理如薄荷糖等，熱症患者吃了，一開始咽喉涼爽，但後續可能會生痰，建議可以多飲溫水即可改善。

3.八仙果、羅漢果：不建議在感冒時吃，易多生痰，比較適合平常需要常講話或容易喉嚨乾的民眾用來潤喉保養。

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