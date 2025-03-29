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3種「養生睡姿」改善睡眠 還能改善假胯寬

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正確的睡姿能讓幫助睡眠。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）
正確的睡姿能讓幫助睡眠。（取材自pexels.com@Ivan Oboleninov）

睡姿會影響人的睡眠好壞，不好的睡姿甚至可能讓人越睡越累、越睡越醜。養生博主分享三大中醫力推的睡姿，包括吉祥臥、還陽臥、混元臥，不只可以幫助睡眠，還可以拉身肌肉、改善假胯寬等，直呼「改變睡姿後真的可以睡個好覺」。

一名網友在小紅書發布一支影片並表示「改變睡姿後真的可以睡個好覺」，她分享，自己學中醫後改善睡姿，真的對睡眠有所幫助，其中三大睡姿最為推薦。第一，吉祥臥，身體向右側臥，右手大拇指放在耳垂上，雙腿併攏、微微彎曲，左手放在大腿根部，可改善睡眠，並提升睡眠質量。

第二，還陽臥，身體平躺，兩側髖關節放鬆，腳心相對，雙手掌心放在小腹上，拉伸肌肉，可改善假胯寬，補充陽氣。第三，混元臥，身體平躺，腳心相對，雙手重疊放在百會穴，可促進全身循環，快速入睡，鍛鍊內部功能。

養生博主分享三大中醫力推的睡姿。（取材自小紅書@茂茂的養生日記）
養生博主分享三大中醫力推的睡姿。（取材自小紅書@茂茂的養生日記）

其他網友紛紛留言「第一個吉祥臥，剛開始可能有點不習慣，睡幾天以後你會越來越喜歡這個睡姿。佛陀和修行的人都喜歡吉祥臥，睡醒後整個人很清醒精神。仰著睡會感覺越睡越累」、「我喜歡第二和第三種姿勢睡覺」、「怪不得小寶寶每天那麼能睡呢」。

但也有人說「雙手放在肚子上我必做噩夢，鬼壓床」、「手放肚子上睡會做噩夢，或者壓夢」、「我是那種平躺才能睡得著的人」、「這個還陽臥試過，小睡一會，醒來腿差點直不過來了」、「睡覺怎麼高興怎麼睡」。

▼請點選影片「改變睡姿後真的睡了個好覺@小紅書」。

養生博主分享三大中醫力推的睡姿。（取材自小紅書@茂茂的養生日記）
養生博主分享三大中醫力推的睡姿。（取材自小紅書@茂茂的養生日記）

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