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花30分鐘8招抗流感 在家也能增肌、強化免疫力

趙容萱
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感八招」，此為開合跳示範照片，非個案本人。（圖／台中醫院提供）
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感八招」，此為開合跳示範照片，非個案本人。（圖／台中醫院提供）

流感流行期間，民眾擔心登山、上健身房運動被感染，不運動會肌力流失，台灣衛福部台中醫院復健科特別推出「肌不可失抗流感八招」，民眾在家花30分鐘運動就能增強肌力、免疫力。

台中醫院復健科物理治療師楊朝翔說，碰到兩名患者因暫停原本運動習慣導致腰痠背痛就醫，其中35歲陳姓上班族原本假日陪家人爬大坑，但後因藝人大S流感猝逝事件後搶打不到疫苗，怕外出運動會染流感暫停登山。

此外，28歲林小姐因查出中度脂肪肝，原本每周到健身房三次，也因擔心健身房染流感裹足不前。

楊朝翔指出，為了避免民眾擔心外出運動染流感而暫停原本運動影響健康，台中醫院復健科設計的30分鐘「肌不可失抗流感八招」，希望讓一般人在家也能透過運動增強肌力。

楊朝翔建議，「肌不可失抗流感八招」應穿著寬鬆運動服與防滑運動鞋，避免腳踝受傷或跌倒，運動前務必先「動態伸展暖身操」三招，「原地踏步」、「肩部環繞」、「腰部轉體」，透過約五分鐘暖身運動，再進行肌力訓練。

「肌力有氧訓練」三招包括「小腿伸展」、「弓箭登步」、「階梯有氧」，每項動作重複一至兩分鐘；行有餘力就可以「進階肌力有氧訓練兩招」，包括「開合跳」與「胯下擊掌」每項十次、重複三次。

台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感八招」，此為胯下擊掌示範照片，非個案本人。（圖...
台中醫院復健科推出「肌不可失抗流感八招」，此為胯下擊掌示範照片，非個案本人。（圖／台中醫院提供）

流感 大S 疫苗

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