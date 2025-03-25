濕疹、汗皰疹癢不停 中醫利濕止癢 少吃辛辣燒烤食物

醫師提醒，天氣時冷時熱，濕疹、汗皰疹就容易復發，應及早治療以免拖延太久導致治療期拉長；示意圖。（圖／123RF）

春夏交替之際，天氣型態轉為濕熱，濕疹與汗皰疹等皮膚疾病紛紛找上門，讓許多皮膚病患者搔癢難耐。台灣聖元中醫診所院長鄭愛蓮提醒，潮濕氣候易使體內濕氣過重，若無法順利代謝排出，便會透過皮膚顯現，引發癢疹、紅疹或小水泡等症狀，且容易反覆發作；所謂「利濕」就是利用中藥材，將體內多餘水份，用小便的方式排出。

天氣時冷時熱 容易復發

鄭愛蓮指出，濕疹與汗皰疹常發生於手指、腳趾、手腕等部位，有時也會在腋下、鼠蹊部、耳朵、脖子等處，部分患者甚至在腹部、背部及四肢出現症狀。這些皮膚問題與個人體質有關，當身體無法正常排汗，體內累積的濕氣和代謝廢物便可能透過皮膚排出，進而導致不適。此外，天氣變化劇烈，例如時冷時熱或頻繁下雨，也會讓病情更易復發。

濕疹和汗皰疹深受飲食與生活習慣影響，鄭愛蓮建議，飲食應以溫熱食物為主，避免冰冷、辛辣、油炸及燒烤類食物，這些都會加重體內濕氣，影響代謝。例如夏天常見的食物，西瓜、芒果、苦瓜等食物，雖然屬於天然食材，但對於容易濕氣堆積的人來說，仍應適量減少攝取。此外，許多患者喜歡喝冰飲，即使選擇去冰或少冰，仍可能影響身體代謝，導致濕氣滯留。

醫師提醒，濕疹和汗皰疹深受飲食與生活習慣影響，飲食應以溫熱食物為主，避免燒烤類等食物加重體內濕氣，影響代謝；示意圖。（圖／123RF）

不僅如此，日常習慣的改變同樣重要。鄭愛蓮說明，貼身衣物應選擇透氣的棉質材質，避免合成纖維導致悶熱出汗後加重皮膚問題，流汗後也應盡快擦乾，並以清水沖洗患部，減少細菌孳生的機會。

中藥調理 擦藥、清潔不可少

由於濕疹與汗皰疹的患者多半有復發經驗，若是在發病初期未加以重視，僅靠自行購買藥膏塗抹，容易導致病情反覆惡化，甚至出現更嚴重的發炎狀況。鄭愛蓮坦言，皮膚病應及早治療，以免拖延太久導致治療期拉長。

根據多年看診經驗，鄭愛蓮觀察到，年輕人的修復能力較強，10多歲至20多歲的年輕患者通常能較快恢復，但超過30歲到40歲後，由於工作壓力等影響，皮膚的自我修復時間會較長。

濕疹有哪些併發症？ 資料來源：元氣網

「在治療方面，除了內服中藥調整體質，外用藥物的使用與皮膚清潔也是關鍵。」鄭愛蓮表示，患部若被抓破，應特別注意清潔，避免細菌感染。許多患者因為害怕傷口發炎，反而不敢清洗，結果導致發炎更嚴重，正確的做法是以溫水與肥皂清潔患部，避免使用化學成分過多的沐浴乳，並在徹底清潔後再進行消毒與塗抹中藥材萃取的藥膏，每日早晚上藥，確保皮膚能順利修復。

鄭愛蓮強調，皮膚病患者應避免自行購買藥物亂擦，若症狀未改善，應及早就醫診治，若有皮膚發炎、紅腫、滲水的情況，應主動尋求專業醫療協助，避免因過度抓癢而導致2次感染。同時，須維持健康的生活作息、晚上11點前入睡，並養成良好的飲食習慣，以及適當的皮膚保養，才能從根本上降低濕疹與汗皰疹反覆發作的機率。

（NOW健康， https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66188）