我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

台灣前交通部長郭瑤琪離世 主動脈剝離送醫搶救1天仍不治

睫毛膏碰到皮膚 小心過敏性結膜炎上身

林琮恩
醫師提醒，民眾應留意刷睫毛膏的上妝過程，不要碰到睫毛根部的皮膚。（本報資料照片）
醫師提醒，民眾應留意刷睫毛膏的上妝過程，不要碰到睫毛根部的皮膚。（本報資料照片）

季節入春，當心花粉、化妝品容易引發過敏。一名化妝品專櫃櫃姐自知花粉會引起過敏，路過百貨旁花園常戴上護目鏡、口罩保護，但眼睛仍發癢難耐，甚至被客戶問「妳眼睛怎那麼紅？」就醫發現，原來是為了呈現專業形象、打扮貌美刷上睫毛膏，導致過敏性結膜炎。

台灣振興醫院一般眼科部主任許粹剛說，近期門診就醫病人中，不乏打扮時髦女性，因對花粉過敏，加上睫毛膏，導致雙重過敏原夾擊，眼睛嚴重紅腫，眼結膜呈現如「龍眼肉」發炎樣貌，但患者因眼睛癢，下意識揉眼，進而引起紅腫、細菌性感染等嚴重症狀。

許粹剛提醒，民眾應留意刷睫毛膏的上妝過程，不要碰到睫毛根部的皮膚，避免睫毛膏落入眼內，引起眼瞼發炎、眼睛發癢及分泌物增多情形。他說，若化妝品不慎落入眼中，應閉上眼睛讓異物流出，或用眼藥水沖洗，無法改善時應立刻就醫；使用水溶液性質化妝品時，建議使用無菌生理食鹽水沖洗，時間約3至5分鐘。

許粹剛說，過敏性結膜炎可透過冰敷緩解不適，但當細菌感染導致眼瞼炎，則須用抗生素、類固醇治療，並保持眼部清潔，建議民眾可以1比1比例，混合純水與嬰兒洗髮精，以清潔睫毛根部，每天1至2次，緩解毛囊口阻塞，呼籲眼部卸妝要徹底，因殘餘化妝品恐導致眼瞼板腺體開口阻塞，造成眼瞼發炎、針眼，或過敏性結膜炎。

許粹剛說，卸除眼妝時，建議用不致粉刺性的卸妝油，以棉片沾取後，先在眼睛及睫毛按壓停留20至30秒，待彩妝溶解後，再以畫圈方式卸妝，並重複數次，直到眼妝清除乾淨。

花粉過敏

上一則

39歲男因疼痛常請假被公司認為無病呻吟 原來是6科共病纏身

下一則

常吃5食物降膽固醇護心 服用特定藥物勿攝取葡萄柚

延伸閱讀

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它
花粉季更長 堪州威契塔居全美過敏之都榜首 路州紐奧良排名第2

花粉季更長 堪州威契塔居全美過敏之都榜首 路州紐奧良排名第2
拯救痘痘肌 用磨砂膏洗臉恐加劇發炎 醫師曝自救方法

拯救痘痘肌 用磨砂膏洗臉恐加劇發炎 醫師曝自救方法
MLB／達比修有手肘發炎 教士教頭：可能趕不上開幕戰

MLB／達比修有手肘發炎 教士教頭：可能趕不上開幕戰

熱門新聞

圖為堆積在達拉斯郊區公園的花粉夾。(美聯社)

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

2025-03-18 20:04
營養師李宜樺提醒，有七種食物可能會干擾睡眠，從咖啡、甜食到部分蔬菜，這些看似無害的食物，實則可能讓你的夜晚變得更加漫長。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

2025-03-20 21:11
泌尿科醫師提醒，無精症通常沒有明顯症狀，建議長期備孕無果、曾有生殖器手術史、家族病史和青少年時期未曾經歷正常發育等，可考慮主動進行檢查。示意圖非新聞當事人，（本報資料照片）

他被診斷「無精症」 老婆竟曾懷孕？ 醫建議這4類人應檢查

2025-03-20 05:25
光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。（光田醫院提供）

39歲男因疼痛常請假被公司認為無病呻吟 原來是6科共病纏身

2025-03-23 17:28
福部國健署統計，全台高血壓人口高達5百餘萬人。過去民眾認為，心血管疾病才會導致血壓異常，但專家指出，維生素濃度過低、腎臟疾病，也可能導致血壓突發性異常飆高。（記者賴昀岫／攝影）

無三高病史⋯妙齡女突發高血壓 竟是體內維生素B6不足

2025-03-21 05:30
示意圖。（取自123RF）

喝咖啡要選時間「這時段」不僅提神 還降低心血管死亡風險

2025-03-14 16:25

超人氣

更多 >
吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊

吳謹言產後首部劇將開拍？ 老闆于正透露：十幾個劇本在排隊
「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山

「機長忘帶護照」聯航飛上海航班 起飛2小時後返舊金山
好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」

好市多19年員工 分享「3月最推薦9商品」
訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯

訂婚近2年…傳亞馬遜創辦人貝佐斯發結婚請帖 6月將娶前主播桑契斯
弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵

弟弟可能是兒子 賭城男曝10歲起被母親性侵