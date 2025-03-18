花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

圖為堆積在達拉斯郊區公園的花粉夾。(美聯社)

非營利組織「美國氣喘和過敏基金會」(Asthma and Allergy Foundation of America)根據去年全美過敏症患者的生活困難程度，對全美百大城市進行「過敏之都」排名。18日報告顯示，去年全美排名前幾名的過敏嚴重城市集中在中西部和東南部；第一名是堪薩斯州威契塔(Wichita)，第二名是路易斯安那州紐奧良。

全美各地花粉季節不同；約四分之一的成年人患有季節性過敏症，許多人出現眼睛發癢、流淚、喉嚨發癢和流鼻涕等症狀。數據顯示，隨著一年之中氣溫升高時間越來越長，全國各地暴露在花粉中的時間也越來越長，強度越來越大；某些地區變化尤其顯著。

「美國氣喘和過敏基金會」針對全國百大城市進行排名，主要根據花粉數量、非處方藥使用情況以及當地過敏科醫生人數多寡。報告顯示，排名前幾名的城市集中在中西部和東南部，隨著氣候變暖，這些地區預計將出現更多花粉。

其中，威契塔連續第三年名列過敏症患者生活最困難城市；紐奧良排名第二，排名比去年一躍上升30名，原因可能是颶風季節帶來的濕氣和創紀錄秋季高溫，導致雜草花粉季節更強悍。

威契塔被評為最具挑戰的「過敏之都」；曾在多個州執業，在威契塔開私人診所數十年的免疫學家斯特里克蘭(Maurice Strickland)表示，「威契塔的居民花粉過敏 現象相當嚴重，比我住過或行醫過的任何地方都嚴重。」

全國去年花粉過敏問題最輕微地區之一是東北地區，可能是因為乾旱所以當地花粉量低，而且獲得醫療機會高於平均水平。波士頓被評為最不易花粉過敏的城市，當地樹木和雜草花粉相對較少，過敏症醫生數量也較多。

華府花粉量處於平均水平，加上當地過敏症專家數量較多，也被列為花粉過敏問題較輕微城市。全美花粉最少地區，集中在上中西部和太平洋西北部。

加州去年花粉量異常高；許多以前花粉量較低的城市，去年花粉量都高於平均值；原因可能是天氣潮濕有助雜草生長。