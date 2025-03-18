66歲婦青光眼+白內障視力剩0.1 「飛秒雷射」救惡視力

醫師提醒，青光眼的高風險族群包括眼壓偏高者、老年人、眼軸較短者與角膜厚度較薄者， 青光眼患者若同時患有白內障，醫師建議接受手術；示意圖。（圖／123RF）

台灣一名經營小吃攤的66歲張姓婦人，早年罹患青光眼，需長期接受藥物治療。疫情 期間，她因擔心染疫而自行停藥，導致視力嚴重惡化，近一年多來視力嚴重受損，連菜單上的字都看不清楚，還經常端錯菜，甚至影響生計。幸好就醫後，透過飛秒雷射白內障手術，成功恢復視力與眼壓，讓她又能快樂做生意。

台灣亞洲大學附屬醫院眼科主治醫師蘇振文表示，青光眼為不可逆的視神經病變，若不積極治療，恐導致失明，以張婦為例，過去一直都是定期回診的模範生，透過點眼藥水控制眼壓，病情始終保持穩定、視力良好，但疫情期間她不敢到醫院，改為偶爾到診所或藥局 購買藥物自行使用，之後又因工作繁忙忘記用藥長達一年多，這才發現視力急遽下降，工作時「連菜單都看不清楚」，夜間更不敢開車。

經就醫檢查，發現患者右眼視力僅剩0.2、左眼更僅有0.1，眼壓達到28毫米汞柱（正常值約為10至21毫米汞柱），明顯超出標準，進一步安排視神經檢查，結果也顯示雙眼視神經盤凹陷擴大、「光學同調斷層掃描」（OCT）則出現視神經纖維萎縮，視野檢查結果亦明顯退化，尤其患者雙眼白內障已屬過熟，更加深視力惡化。

蘇振文指出，經醫療團隊協助下，患者重新開始使用降眼壓藥水，順利將眼壓降至18毫米汞柱，之後雙眼分別接受飛秒雷射白內障手術，術後眼壓進一步下降至15毫米汞柱，視力也大幅改善，恢復至0.8。

蘇振文強調，青光眼的高風險族群包括眼壓偏高者、老年人、眼軸較短者與角膜厚度較薄者，主要治療方式為使用降眼壓藥物，部分患者則可考慮施行選擇性虹膜雷射整形術（SLT），進一步降低眼壓；萬一青光眼患者若同時患有白內障，則會建議務必積極治療，因白內障手術不僅有助降低眼壓，對於青光眼患者更可降低約2至4毫米汞柱，也可降低急性隅角閉鎖型青光眼發作風險。

蘇振文呼籲，根據研究，只要遵循醫師指示使用降眼壓藥物，就可以有效降低青光眼惡化風險。有些病患因擔心藥物有副作用、藥水使用頻率複雜或是回診等候過久等原因，最後不願意點青光眼藥水而導致惡化，實在非常可惜，民眾千萬不要以為狀況穩定，就輕易中斷眼藥水治療，唯有定期回診追蹤，才是找回好視力的關鍵因素。

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