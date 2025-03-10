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肺癌腦轉移 63歲男子右腳無力 走路偏斜

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病患的頭部核磁共振，可以明顯看出2顆腫瘤（紅圈處）（左圖）；病患的胸部電腦斷層檢查，後續追查發現原發腫瘤來自肺部（紅圈處）（右圖）。（圖／台灣長安醫院提供）
病患的頭部核磁共振，可以明顯看出2顆腫瘤（紅圈處）（左圖）；病患的胸部電腦斷層檢查，後續追查發現原發腫瘤來自肺部（紅圈處）（右圖）。（圖／台灣長安醫院提供）

台灣台中一名63歲潘男近期走路會偏斜、右腳經常無力，經長安醫院檢查發現左腦有兩顆腫瘤，竟是肺癌轉移所致。神經外科副院長李漢忠醫師指出，肺癌是台灣癌症死因之冠，潘男並非個案，轉移性腦瘤是常見的併發症，提醒民眾若出現單側肢體無力等神經症狀，應提高警覺及早就醫。

李漢忠表示，當病患出現腳部無力時，通常會先懷疑是腰椎問題或腦部問題，但潘男並無腰椎疼痛，且他是整隻腳無力，因此高度傾向是腦部病變。經電腦斷層檢查發現其左腦頂葉區域出現異常，進一步安排核磁共振掃描後，確認在運動區附近有兩顆明顯的腫瘤，「這類多發性的腦部腫瘤，首要優先考慮是否為轉移性腦瘤，需要積極找出源頭病灶所在。」

考量到潘男的腫瘤壓迫神經，且靠近運動區，為了避免傷害周圍健康腦組織，李漢忠醫師採用「精準導航術中監控系統（AIRO）」進行手術，成功將腫瘤完整切除。病理報告證實為轉移性腺癌，後續追查發現患者的原發腫瘤來自肺部。據了解，該病患有超過40年的抽菸習慣，平均每天一包菸，屬於肺癌高風險族群。

醫師提醒，肺癌轉移性腦瘤是常見的併發症，若出現步態不穩、頭痛或記憶力下降等症狀，...
醫師提醒，肺癌轉移性腦瘤是常見的併發症，若出現步態不穩、頭痛或記憶力下降等症狀，應盡早詳細檢查；示意圖。（圖／123RF）

所幸潘男術後恢復狀況良好，不到一周就能出院，行走已無礙，目前轉介胸腔科接手治療肺癌。李漢忠醫師說明，雖然患者仍需接受後續治療，但及時發現問題並進行處置，顯著提升了病人的生活品質和預後。

李漢忠醫師提醒，腦轉移性腫瘤可能影響語言、記憶、視覺及運動功能，若出現步態不穩、單側肢體無力、頭痛、記憶力下降等症狀，應盡早就醫檢查。此外，針對肺癌高風險族群，如有家族史或長期吸菸者，強烈建議定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，以便早期發現異常並降低腦轉移的風險。

NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=66023

腫瘤 癌症 併發症

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