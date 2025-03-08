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當心空汙傷害呼吸力 養肺如養命

記者林則澄
養肺可練習腹式呼吸搭配擴胸運動，增加肺活量，改善氣虛體質。（圖／123RF）
養肺可練習腹式呼吸搭配擴胸運動，增加肺活量，改善氣虛體質。（圖／123RF）

「養肺如養命」，台灣中山醫學大學副校長暨附設醫院胸腔外科醫師陳志毅說，肺是生命之源、主掌呼吸，幫助氧氣與二氧化碳在肺部進行交換以維持能量。隨年齡增長，器官會老化，肺老化會出現肺泡微血管數量減少或纖維化，控制胸腔膨脹與收縮的肌肉、骨骼、氣管機能衰退，呼吸道纖毛數量減少，進而導致呼吸力下降。若長期處於有害物質的環境下，更加速呼吸力衰退。

肺老化 突有症狀恐不單純

一般而言，50歲以上的中壯年族群，在外活動一段時間後，容易出現痰多、咳嗽、胸悶、發喘、疲倦等情況，這是肺部自然老化的現象。不過，陳志毅提醒，若在較短時間內突然出現相關症狀，則可能是受到心血管疾病、新冠肺炎、流感併發重症，或感染肺結核等疾病影響所致，其中少部分呼吸道疾病產生的後遺症，可能會加速肺老化，導致呼吸力衰退。

陳志毅強調，有家族史、吸菸習慣，或長時間暴露在鎘、鉛、汞等重金屬環境裡，以及待在含懸浮微粒、粉塵等空氣汙染地區的人，容易引起吸入性損傷，造成肺氣腫、肺纖維化，甚至癌變。據世界衛生組織（WHO）統計，肺癌的危險因子中，菸害占了7至8成，空氣汙染則占1成5。

空汙、習慣不良 加速老化

肺功能好壞取決於多種因素，陳志毅說，有先天氣喘或免疫功能較差的兒童，長期待在空汙環境可能會引發慢性阻塞肺疾病，若損及器官結構，長大成人後肺功能會比同齡人還差，中壯年後呼吸力更容易急遽衰退，誘發低血氧症，甚至呼吸衰竭，危及生命。而肺功能自然老化的長者，若生活在空汙環境下，也有危險性。

養肺補肺這麼做 製表／林則澄
養肺補肺這麼做 製表／林則澄

「肺老化的時間點因人而異，有的人是50歲，有的人是60歲，甚至70歲或80歲。」陳志毅建議，民眾應保持良好的生活習慣與充足睡眠，平時從事快走、慢跑、游泳、騎單車等有氧運動，可幫助增強心肺功能，有菸癮者宜盡速戒菸，出門時應戴好口罩、護目鏡等保護，若待在家門窗緊閉時，則可利用空氣清淨機，幫助過濾有害物質。

「素問．五臟生成篇」提到，「諸氣者，皆屬于肺。」林口長庚醫院中醫部主任黃澤宏說，肺主一身之氣，從上呼吸道的鼻、咽、喉與鼻竇，至下呼吸道的氣管、支氣管及肺臟。若是呼吸力衰退，就會形成氣虛體質，導致元氣不足，尤其在充滿汙染源的環境下，還會出現「肺燥」與「肺陰虛」等肺部缺水現象，導致無痰乾咳，容易誘發各種疾病。建議「養肺一定要潤肺」，也就是呼吸道黏膜要有保濕作用。

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