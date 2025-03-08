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肺癌晚期別放棄 新型治療法選項多

記者胡蓬生
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低劑量電腦斷層檢查（LDCT）可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（圖／大千綜合醫院提供）
低劑量電腦斷層檢查（LDCT）可檢測出早期肺癌，幫助病人及早治療。（圖／大千綜合醫院提供）

根據台灣癌症登記資料顯示，肺癌是癌症死亡率最高的疾病之一，且晚期病患比率持續上升。台灣大千綜合醫院胸腔內科醫師羅澤賢表示，雖然晚期肺癌病人因癌細胞擴散至其他器官或組織，無法經由手術完全切除，但隨著醫療技術進步，晚期肺癌的治療方式日新月異，透過適合的治療方案，能協助病人重拾生活品質。

羅澤賢指出，肺癌好發於50歲以上族群，平均診斷年齡為65歲，其中長期吸菸、暴露於空氣汙染或工業毒物的人，罹患風險較高。特別值得注意的是，近年來非吸菸者罹患肺腺癌比率逐年增加，凸顯環境因素及基因變異在肺癌發展中扮演的重要角色，民眾必須多留意。

他表示，目前標靶治療和免疫療法已成為晚期肺癌治療的重要選項，相較於傳統化療，新型療法能根據病人的基因特性提供個人化治療，不僅能提升治療效果，也能改善病人的生活品質；臨床數據顯示，部分標靶藥物對特定基因突變的病人具有極高的反應率，能在短期內明顯縮小腫瘤，但並非所有晚期肺癌病人都適用新療法，必須針對病人的病況，找出適合的治療方案。

標靶治療和免疫療法是晚期肺癌的主要治療方式，如果病人不適用，就必須依病況找出適合...
標靶治療和免疫療法是晚期肺癌的主要治療方式，如果病人不適用，就必須依病況找出適合的治療方案。（圖／大千綜合醫院提供）

羅澤賢分享案例指出，82歲黃姓老翁因長期咳嗽及體重明顯下降就醫，確診為晚期肺腺癌時，人已虛弱到無法行走，連說話都氣喘吁吁。雖然基因檢測結果顯示無法使用標靶藥物治療，但接受肋膜積液抽取、輸血及口服化療等治療後，老翁的情況獲得明顯改善。

羅澤賢醫師強調，雖然大部分晚期肺癌病人都能順利配對到適合的標靶治療，但像老翁無法使用標靶藥物的案例也不少，面對肺癌除了積極治療，預防更是同樣重要。目前國健署免費肺癌篩檢資格，建議有家族史、重度吸菸者，定期接受低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，才能及早發現問題，將傷害降至最低。

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