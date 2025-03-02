我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

「他終結台灣核武夢」張憲義接受CNN專訪：不後悔向美通風報信

只吃魚油不夠 加上這2習慣更能延緩老化

世界新聞網
「自然老化」期刊刊登的研究指出，魚油能延緩生理年齡老化速度；圖為魚油膠囊。（圖／123RF）
「自然老化」期刊刊登的研究指出，魚油能延緩生理年齡老化速度；圖為魚油膠囊。（圖／123RF）

Verywell Health報導，一項刊登在「自然老化」（Nature Aging）期刊的研究指出，有吃魚油的人生理年齡老化速度較慢，若再加上補充維生素D和運動，對延緩生理年齡老化速度的影響更為顯著。

根據該研究，研究團隊追蹤777位超過70歲的人，利用可以透過分析細胞層面判斷年紀的「表觀遺傳時鐘」（epigenetic clock）測量他們的生理年齡，接著將受測者分成好幾組，接受不同療法，包括每天吃2千微克的維他命D、每天吃1公克魚油及一周做三次運動，每次30分鐘。

經過三年，血液分析結果顯示，魚油組的受測者的生理年齡只增加2年又8個月，因此研究團隊認為魚油能減緩生理年齡老化，他們也發現運動和補充維生素D加上魚油也能延緩老化，和降低感染、跌倒、癌症的風險也有關聯。

曼菲斯大學（University of Memphis）應用生理學及營養學博士計畫研究員范德莫爾（Marie van der Merwe）說，魚油可以減少炎症，而炎症會讓人加速老化，減少炎症就是促進細胞健康，因此魚油和減緩老化有關。

范德莫爾說，保健食品並非吃愈多愈好，若已有吃魚油和維他命D的習慣，無須因為該研究而增加劑量；該研究的作者也指出，對於他們的研究結論還需要更多研究佐證，也不能應用於所有的老化狀況。

克里夫蘭診所（Cleveland Clinic）老年醫學專家孔西爾加（Kenneth Koncilja）說，若還沒有吃這些營養品的習慣，可以先和自己的家庭醫師討論是否適合，不過運動對絕大多數人來說一定是好的。

癌症

上一則

「泡泡尿」不一定是腎病 腎異常5徵兆評估

延伸閱讀

失眠嗎？吃這4種食物 睡前喝2種飲品 助一夜好眠

失眠嗎？吃這4種食物 睡前喝2種飲品 助一夜好眠
草莓抗發炎、防失智 葉酸含量水果界No.1

草莓抗發炎、防失智 葉酸含量水果界No.1
打消合作念頭 馬州長批川普預算及裁員武斷且令人沮喪

打消合作念頭 馬州長批川普預算及裁員武斷且令人沮喪
不再有幻想 馬州州長摩爾徹底打消跟川普合作念頭

不再有幻想 馬州州長摩爾徹底打消跟川普合作念頭

熱門新聞

醫師提醒，追求健康的各種方法，若實行不當反而可能更傷身；示意圖。（圖／123RF）

8種習慣看似能讓人變得健康 其實對身體有害

2025-02-24 01:00
國健署提醒，血壓反映身體狀態，應每天固定測量。（123RF）

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

2025-02-25 04:10
示意圖。（取自123RF）

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

2025-02-27 13:19
幽門桿菌是胃癌重要風險因素，醫師提醒，早期胃癌病患大多數沒有明顯症狀，應定期接受檢查掌握治療時機。（123RF）

胃癌存活率前三低 符合「這資格」快篩檢幽門螺旋桿菌

2025-02-24 04:49
疾管署發言人曾淑慧表示，HKU5-CoV-2可能造成人畜共同疾病，不排除發生大流行產，因此引起各界關注，但是目前世界衛生組織評估造成大流行機會低，疾管署會審慎評估疫情發展。（記者李青縈／攝影）

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

2025-02-25 17:30
醫師提醒，前列腺癌早期症狀不明顯，患者多在排尿異常、夜間頻尿或背部疼痛時才就醫，導致三成患者確診時已為第四期。（記者賴昀岫／攝影）

曾找上余天、李敖的攝護腺癌 醫提醒「2症狀」別輕忽

2025-02-28 01:30

超人氣

更多 >
傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言

傳「他」強推在白宮簽美烏礦產協議 未納川普特使建言
國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊

國安顧問要求澤倫斯基離開白宮：我告訴他時機不在他這邊
必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了

必須「徹底改變或走人」？美挺烏參議員要他辭職 澤倫斯基回應了
「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅

「川普交易」4支柱倒塌 卻讓MEGA走紅
查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞

查克柏格為妻子大肆慶生 似回應之前偷瞄傳聞