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1顆普拿疼會殘留體內5年？醫：沒根據 但過量會傷肝

林則澄
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頭痛成因上百種，醫師提醒，不能靠止痛藥解決問題；示意圖。（本報資料照片）
頭痛成因上百種，醫師提醒，不能靠止痛藥解決問題；示意圖。（本報資料照片）

普拿疼是家庭常備藥物，但網上長久以來有消息稱「一顆普拿疼會殘留在身體五年，有人經痛時就吃普拿疼，30歲就洗腎了」。醫師表示，普拿疼的主要成分是乙醯胺酚（acetaminophen），服用過量可能引發肝衰竭，但不會殘留在身體五年，網路傳聞是沒有根據的說法。

前台大醫院感染科醫師林氏璧（孔祥琪）在臉書粉專表示，普拿疼主要成份是乙醯胺酚，長期作為醫界第一線的解熱鎮痛藥物，相比於其他止痛藥，安全性相對較高，而對非類固醇抗發炎藥（NSAID）有過敏狀況的民眾，首選的止痛藥物就是乙醯胺酚。

雖然乙醯胺酚的作用機制尚未完全明瞭，一說是透過中樞神經的作用，一說是抑制環氧合酶（cyclooxygenase，COX）。林氏璧指出，乙醯胺酚較能確認的作用機制是退燒和止痛的效果有限，不像非類固醇抗發炎藥一樣可幫助抑制發炎。

乙醯胺酚為肝臟代謝，非類固醇抗發炎藥則多為腎臟代謝。林氏璧表示，服用乙醯胺酚主要當心的是可能傷肝，非類固醇抗發炎藥則要小心過敏、傷胃、傷腎，但乙醯胺酚的肝毒性主要是和劑量有關，服用過量才會傷肝。

許多人擔心，吃止痛藥或一些藥物會有藥物殘留在身體。

林氏璧解釋，藥物的代謝主要是經由肝臟或腎臟，時間是據「半衰期」而定，也就是血液中的藥物濃度下降到一半所花費的時間。以乙醯胺酚為例，若是肝腎功能正常的人，半衰期約二至三小時，因此約四至六小時可服用一次。

一般計算藥品排出身體所需的時間，會以四至五個半衰期來看。林氏璧表示，普拿疼約12至15個小時後，在身體的濃度就下降至極低，再過更久會完全排出體外，因此，網路流傳「一顆普拿疼會殘留在身體五年」是沒有根據的說法。

常備藥 臉書

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