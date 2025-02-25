眼睛發癢、乾澀 小心過敏性結膜炎、乾眼症

醫師提醒，乾眼症常見因眼瞼炎阻塞引起，清潔眼瞼可在洗臉時，先用洗面乳搓揉出泡泡，然後閉眼用手指頭輕輕搓揉睫毛根部將油脂洗淨；示意圖。（圖／123RF）

春天到，眼睛也跟著鬧脾氣？過敏性結膜炎和乾眼症，是春季常見的眼疾，兩者症狀相似，卻有所不同。過敏性結膜炎主要由塵蟎、花粉等過敏原引起，以眼睛發癢為主要症狀；乾眼症則會出現乾澀、異物感、灼熱、視力模糊等多種不適。眼科醫師提醒，眼睛不適時應就醫檢查，找出真正病因，才能對症治療。

台灣湛明眼科診所院長俞函杰醫師指出，過敏性結膜炎發作，一般會採取冰敷和眼瞼清潔，並盡可能避開過敏原、降低發炎反應。藥物治療常見使用抗組織胺藥水、巨大細胞安定劑或類固醇藥水，若需進一步控制則會使用環孢靈素藥水。

乾眼症則可分為缺油型和缺水型，缺油型約占7至8成、缺水型約占2成，然而多數患者屬於缺油合併缺水的混和型。乾眼症改善方式包括熱敷、眼瞼清潔，以及點用人工淚液、類固醇藥水等，此外，也可採取淚管塞將眼淚排水口塞住，讓淚液多停留在眼球表面，若眼球表面細胞功能較差、角膜反覆破皮，則可選擇自體血清點眼液改善。

俞函杰醫師說明，臨床上常見因眼瞼炎阻塞引起的乾眼症，依發炎位置可分為前眼瞼炎和後眼瞼炎，前眼瞼炎是睫毛根部髒汙或有圓柱狀皮屑，也可能因蟎蟲感染所致，主要與眼瞼清潔不良很有關係。

至於後眼瞼炎多為瞼板腺功能障礙，引起瞼板腺分泌油質異常、減少或阻塞，導致眼淚容易蒸發，改善方式除了熱敷、點藥和清潔外，可透過瞼板腺擠壓幫助疏通硬化的油脂，觀察後續，若半個月到一個月內又明顯發作，建議不妨選擇眼科脈衝光治療。

俞函杰醫師解釋，睫毛根部的眼瞼邊緣發炎，會出現血管擴張的發紅反應，透過眼科脈衝光照射眼瞼邊緣的皮膚，可減少不良擴張的血管，降低發炎程度。脈衝光原本用於治療臉部酒糟性皮膚炎，被發現連乾眼症也一併獲得改善，至今脈衝光應用於乾眼症治療，不僅能破壞異常增生的血管、消除眼瞼邊緣紅腫，並加熱融化瞼脂，再藉由擠壓瞼板腺排出油脂來改善症狀。

俞函杰醫師曾收治一名20多歲的女性因眼瞼炎導致乾眼症，主訴眼睛乾澀、有異物感，在藥水治療後效果不佳，經醫病溝通，決定選擇眼科脈衝光治療，做完第一次乾眼症狀就有改善，人工淚液點用的頻率從原本一天6至8次，降至2至4次。每回脈衝光療程建議至少做4次，每次約間隔1個月，依症狀發作情況，約半年至1年需再進行療程。

NOW健康，https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=65927