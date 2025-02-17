「維生素C果」棗子連皮吃最好 對排便有益

棗子維生素含量很高，又被稱為「維生素C果」。（取材自高雄市農業局）

棗子維生素含量很高，又被稱為「維生素C果」。

以台灣為例，冬季代表性水果除了草莓，還有一項長得跟青蘋果有點像的棗子。棗子維生素C含量高，為蘋果的20倍，又被稱為「維生素C果」。營養師建議棗子連皮吃最好，對排便有益。

每年12月至隔年4月正是棗子的主要產季，外形像青蘋果的蜜棗營養豐富，維生素含量高，尤其維生素C，約為西瓜的5倍、水梨的9倍、蘋果的20倍，因此又稱為「維生素C果」。

此外還含有膳食纖維、水分、維生素A、鉀、鈣、鎂等多種營養成分，豐富的膳食纖維和水分有助腸胃蠕動、消化。但棗子的鉀含量也不低，慢性腎臟病 人應少吃。

棗子要吃時，只需徹底清洗乾淨，即可連皮一起吃。不過有些人覺得棗子皮澀澀的不好吃，因此會削皮吃。不過營養師李婉萍曾於其臉書 粉絲專頁發文指出，棗子最好連皮一起吃，因其果皮含水溶性纖維。而棗子表面光亮，也有人擔心是不是加臘？其實這是棗子的天然果臘。總之建議棗子連皮吃最好，對排便有益。

台灣栽種蜜棗的技術成熟，所以大部分棗子都滿甜的，但如太早採收仍有些較澀。如看到顏色愈黃的棗子表示愈成熟，甜度較高，但口感鬆軟，應盡早吃完，繼續放下去太熟了可能會爛掉。而顏色愈綠的棗子則口感較脆，但甜度相對較低。

台灣農糧署教三招，讓你在市場挑到甜又甜又脆的棗子。

1.棗對「外型」：選擇果柄周圍光滑、平順無皺褶者品質較佳。

2.棗對「熟度」：果皮具有光澤，呈粉綠帶微微乳黃色，代表果肉脆且甜度佳。

3.棗對「保存」：若未立即食用，記得放入塑膠袋密封後再放進冰箱冷藏，以防脫水。放冰箱可保存約兩周。