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眼部外傷正確迅速處理 避免視力受損

許紋銘／好心肝門診中心特聘主治醫師
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大掃除使用清潔劑、噴霧劑，小心可能噴到眼睛；示意圖。（圖／123RF）
大掃除使用清潔劑、噴霧劑，小心可能噴到眼睛；示意圖。（圖／123RF）

大掃除使用清潔劑、噴霧劑，可能噴到眼睛；整理庭園使用鋤草機，小碎石可能彈射；廚房料理時，油炸鍋的熱油可能濺到眼睛；外出旅遊踏青，可能走路跌倒、騎車摔倒；小孩玩遊戲或玩具，可能刺傷眼睛；球類運動如羽球、棒球，可能直接「球吻眼睛」…，這些意外，都可能導致眼部外傷。

在送醫由眼科醫師檢查治療之前，必須正確而迅速地處理眼外傷，可以防止眼部及視力的損傷。初步的緊急處理，不僅要迅速確實，且依照不同的傷害，做不同的處理。

一、眼部受到化學物灼傷處理：立即以生理食鹽水、自來水或任何可用之水，大量且連續沖洗眼睛。以手指頭將眼皮撐開，甚至可以將頭部放在飲水機或自來水龍頭下，讓水直接潑到眼睛，持續至少15至30分鐘，同時盡可能轉動眼球。

二、眼內有微小灰塵沙粒或異物處理：絕不可以揉擦眼睛。可將上眼皮向前舉高並往下拉過下眼皮，讓眼睫毛刷出上眼皮內的微粒或異物。閉眼或眨眼幾次，讓微粒隨眼淚水流掉；也可以使用生理鹽水或冷開水沖洗。若微粒或異物仍存在，則閉著眼睛轉送眼科醫師處理。

三、眼睛被毆打時處理：立即冰敷約15分鐘，可減少疼痛及腫脹。若眼眶變黑或視力模糊，則可能是眼球內出血、眼窩出血或其他傷害。

四、眼球或眼皮裂傷的處理：以紗布將受傷部位輕輕包紮，注意避免碰壓眼球或揉擦眼球，立刻送醫求助。

以下有幾種方法可以預防眼部外傷：一、工作時，包括家庭工作、庭園工作、工廠或實驗室等，要戴「保護眼鏡」；二、運動時要戴防護眼鏡，特殊運動如曲棍球、跆拳道等，要戴「面部保護器」；三、小孩玩遊戲或玩具時，選擇適合年齡的玩具、小孩在玩危險的遊戲時給予監督、教導小孩對於危險物品的使用方法，如剪刀及鉛筆的正確握法。四、避免走路跌倒、車禍外傷，騎車戴安全帽、走路小心，不要邊走邊看手機。

羽球 跆拳道

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