猛喝熱紅酒恐引發急性胃炎 醫推薦石斛蓮藕粉羹緩解

醫師提醒，過量攝取熱紅酒，可能引發急性胃炎，以石斛與蓮藕粉熬煮石斛蓮藕粉羹，可緩解胃部不適；示意圖。（本報資料照片）

寒冷天氣喝上一杯熱紅酒，讓人暖心又暖胃。醫師提醒，酒精不耐症或肝功能不佳者、服用特定藥物者等族群不適合喝熱紅酒，此外過量攝取熱紅酒，可能引發急性胃炎，以石斛與蓮藕粉熬煮石斛蓮藕粉羹，可緩解胃部不適。

台灣台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師林舜穀表示，門診收治因聖誕節 喝下大量熱紅酒而胃部不適的患者，經診斷多為急性胃炎。他提醒，急性胃炎症狀通常在喝下熱紅酒後30分鐘至數小時內發生，特別空腹飲用或攝取過量時，由於酒精和香料刺激胃黏膜而引起，若症狀持續數小時或伴隨嘔血、黑便等異常，應立即就醫，避免更嚴重的部損傷。

急性胃炎5大症狀

1.劇烈胃痛或灼痛：上腹部感覺像被灼燒，愈來愈明顯。

2.噁心與嘔吐：甚至吐出帶酸味的液體或食物殘渣。

3.頻繁反酸或胃灼熱：胃酸逆流到胸口，感覺火辣辣。

4.腹脹與噯氣：腸胃不舒服，噯氣增加。

5.嚴重食慾不振：完全無法進食或進食後感到噁心。

林舜穀指出，熱紅酒雖然美味，但對胃腸道敏感或胃潰瘍患者、酒精不耐症或肝功能不佳者、糖尿病患者、孕婦與哺乳期女性、服用特定藥物者，可能帶來健康風險。

5族群 避免喝熱紅酒

1.胃腸道敏感或胃潰瘍患者：熱紅酒中的酒精和香料會刺激胃黏膜，加重胃痛、反酸或胃炎症狀。

2.酒精不耐症或肝功能不佳者：酒精代謝能力差或肝病患者，飲用後可能出現頭暈、噁心或對肝臟造成負擔。

3.糖尿病患者：熱紅酒常有添加糖份，會導致血糖波動，對血糖控制不利。

4.孕婦與哺乳期女性：酒精可能對胎兒或嬰兒造成不良影響，建議完全避免。

5.服用特定藥物者：正在服用抗生素、抗抑鬱藥或降血壓等藥物，熱紅酒可能與藥物發生相互作用。