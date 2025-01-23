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幫助男友多活一天 營養師祭「不踩雷女友的宵夜清單」

記者陳雨鑫／台北即時報導
鮮魚湯富有優質的蛋白質，且一份熱量約落在100大卡上下，若怕胖又想吃宵夜，魚湯是不錯的選項。（本報資料照片）
鮮魚湯富有優質的蛋白質，且一份熱量約落在100大卡上下，若怕胖又想吃宵夜，魚湯是不錯的選項。（本報資料照片）

近期網路流傳「全世界男性都該關懷的議題—要吃什麼」影片，男友不斷詢問女友宵夜想要吃什麼，但提出的每個選項都被駁回，女友坦承怕胖又想吃東西，男友又沒有猜中想吃的食物，現在就是「很生氣」，最後時刻，男友說出「鮮魚湯」，女友終於說「好」，網友笑稱「恭喜，男友又多活一天」。

台灣北醫附醫營養室主任蘇秀悅表示，宵夜怕胖又想吃飽，可優先選「蛋白質」較多的選項，但最好的辦法還是女友自身要有飲食主見，為自己挑選適合的飲食項目。

蘇秀悅表示，無論怕胖的女友，還是晚餐忘記吃，只能吃宵夜場的民眾，睡前一到二小時的飲食量絕對不能太多，熱量也都建議200大卡內。面對怕胖的女友，男友提出的飲食選項，最好避開澱粉類，像蘿蔔糕、鍋燒麵、油飯，鹽酥雞、雞排、串燒等油炸類也不建議睡前吃，不只增加消化負擔，隔天起床容易水腫。

食物熱量在200大卡以內、較不容易增加身體負擔的宵夜選項，應選擇優質蛋白質，蘇秀悅說，影片中男友建議的鮮魚湯，熱量大約在100大卡，其餘同樣100大卡左右的還有紫菜蛋花湯、茶碗蒸、味噌魚肉豆腐湯、薑絲蛤蠣湯、蘿蔔排骨湯、四神湯。屏除湯品類，也可以選擇低鹽的雞胸肉，或吃一條蒸地瓜。

蘇秀悅說，優質的蛋白質讓人體好消化吸收，也比較容易有飽足感，但提醒，不要立即躺平入睡，容易胃食道逆流，建議餐後約1到2小時後再睡，相對比較能減少胃食道逆流。不過，最好是盡量不要吃宵夜，三餐定時定量是最佳的選項。

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