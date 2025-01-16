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伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

世界新聞網／輯
總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)
總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

總統當選人川普43歲的女兒伊凡卡（Ivanka Trump）近日接受專訪，她說她搬到邁阿密後常被人說她看起來不一樣了，她也透露自己改變的原因，原來是開始注重運動，她並說重訓和高蛋白飲食這兩者讓她改變外表。

每日郵報（Daily Mail）報導，伊凡卡13日登上Podcast節目「The Skinny Confidential」暢談各種話題，從子女教養聊到過去任職白宮的經歷。

在被問到健康相關問題時，伊凡卡說她過去主要以瑜珈和皮拉提斯進行鍛鍊，但她現在有更多自己的時間，有這能力後能進行更連貫、更密集的訓練，她因此開始阻力訓練和重量訓練，並感受到極大的不同。

伊凡卡說，她的身體整個不同，她的身體組成改變了，她變得更強壯、更瘦，雖然她本來就高，所以即便不強壯也容易看起來很瘦。

總統當選人川普的女兒伊凡卡(右)近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得...
總統當選人川普的女兒伊凡卡(右)近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。左為伊凡卡兒子。(路透)

伊凡卡說，和重訓相比，她仍比較喜歡瑜珈和皮拉提斯，但那兩者對她身體的作用不大，她能透過阻力訓練和重訓增肌，健康狀況也變得不同，而對她有作用的就是一些簡單的動作如推、拉和硬舉。

伊凡卡改變的另一個因素就是蛋白質攝取的增加，她說這兩者必須結合，起初她重訓時蛋白質攝取不足，那段時間幾乎沒什麼改變，當她結合兩者時，她注意到身體開始出現不同。

伊凡卡說，她每天早上會打一杯有蛋白質、香蕉、可可和肌酸的奶昔，她去運動前，會在水裡加胺基酸和電解質，她笑說做這些讓她每天早上都像個煉金術士。

伊凡卡

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