我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克地位超過副總統？川普就職前夕慶祝大會3要點一次看

全球最佳旅遊景點 加州3地入列 沒有洛杉磯和舊金山

花椰菜防癌效果佳 這樣保存、烹煮吃下更多營養

世界新聞網／輯
用不同方式調理花椰菜，會影響其營養。（圖／123RF）
用不同方式調理花椰菜，會影響其營養。（圖／123RF）

花椰菜是一種非常常見，並且方便調理，還擁有豐富營養的蔬菜。而用不同方式料理、保存花椰菜，其實也對營養素有不同的影響。選用正確的方式，就能更攝取到花椰菜豐富的養分。

根據日本媒體「FRaU」報導，如果平常花椰菜吃不完，需要長期保存的話，建議可以使用冷凍保存。有些人或許會擔心用冷凍的，可能會影響營養成分，但花椰菜的「硫代葡萄糖苷」及「黑芥子酶」元素，並不會因為冷凍而流失。可以切成小朵後解凍，並且在烹調時，直接拿冷凍狀態的花椰菜料理，避免解凍後變得水水的。

吃芥末、白蘿蔔 補充黑芥子酶

硫代葡萄糖苷具有防癌的功能，不過會需要黑芥子酶來活化。然而，黑芥子酶在75度的高溫以上，就容易因為加熱而流失，造成硫代葡萄糖苷效果降低。因此在加熱烹煮後，可以選用芥末（山葵）、白蘿蔔等具有辛辣味的食材，來補充黑芥子酶的成分。

切碎料理 硫代葡萄糖苷含量增

除此之外，切成小朵的花椰菜，硫代葡萄糖苷還會隨時間增加。當切開的瞬間，硫代葡萄糖苷含量就會提升4倍。

小朵的花椰菜放在攝氏20度的環境下24小時，硫代葡萄糖苷含量甚至能增加12倍。因此用切碎、切末的方式料理，不僅營養，更方便食用。

高溫 日本

上一則

老年維持體力不只要運動 走路姿勢正確才更有品質

下一則

喝水可以減肥？ 掌握最佳飲用時段、加快新陳代謝

延伸閱讀

淺眠多夢早醒…愈睡愈累 吃對「色胺酸」食物可助眠

淺眠多夢早醒…愈睡愈累 吃對「色胺酸」食物可助眠
西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」

西蘭花冷凍後烹煮要注意 料理前這樣切「營養更高」
好康報您知／168超市（168 Market）

好康報您知／168超市（168 Market）
同事一天到晚偷午餐 她出妙招混狗罐頭順利阻止

同事一天到晚偷午餐 她出妙招混狗罐頭順利阻止

熱門新聞

總統當選人川普的女兒伊凡卡近日接受專訪，她說重訓和高蛋白飲食讓她的外表變得不同。(路透)

伊凡卡外表變了 親自解密「兩習慣讓我更強壯」

2025-01-16 19:21
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

情侶上床後生殖器冒異味 醫揪半年前1舉動惹禍

2025-01-11 00:00
有研究指出起司可以減少睡眠呼吸中止症，但有學者對此提出疑義。起司示意圖。（取材自pexels.com@Alexy Almond）

吃起司能改善睡眠呼吸中止症？ 學者更推薦其他助眠食物

2025-01-15 19:21
胸腔外科醫師謝志明（左起）、醫師許家榮主持癌細胞切除手術。（南投醫院提供）

60歲婦人不菸不酒患食道癌 醫師提醒這些高危險族群注意

2025-01-14 05:04
馬鈴薯如果發芽，千萬不要食用。（圖／123RF）

吃對馬鈴薯降心血管堵塞 發芽別碰 還有1種不建議食用

2025-01-13 01:10
攝取富含「色胺酸」的食材，幫助身體分泌褪黑激素有助睡眠。（圖／123RF）

淺眠多夢早醒…愈睡愈累 吃對「色胺酸」食物可助眠

2025-01-15 01:00

超人氣

更多 >
昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月

昆凌甜慶10年婚 最美伴娘不瞞了…驚爆離婚4個月
日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」

日本「情色女王」瘦到不成人形 婚後分居5年認「想分開」
取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄

取代楊冪成新「收視女王」？ 楊紫「國色芳華」招商破紀錄
太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購

太搶手以致顧客發生扭打 好市多這款商品被限購
極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險

極地寒流 東岸大雪 全美籠罩嚴寒 外出會有危險