花椰菜防癌效果佳 這樣保存、烹煮吃下更多營養

用不同方式調理花椰菜，會影響其營養。（圖／123RF）

花椰菜是一種非常常見，並且方便調理，還擁有豐富營養的蔬菜。而用不同方式料理、保存花椰菜，其實也對營養素有不同的影響。選用正確的方式，就能更攝取到花椰菜豐富的養分。

根據日本 媒體「FRaU」報導，如果平常花椰菜吃不完，需要長期保存的話，建議可以使用冷凍保存。有些人或許會擔心用冷凍的，可能會影響營養成分，但花椰菜的「硫代葡萄糖苷」及「黑芥子酶」元素，並不會因為冷凍而流失。可以切成小朵後解凍，並且在烹調時，直接拿冷凍狀態的花椰菜料理，避免解凍後變得水水的。

吃芥末、白蘿蔔 補充黑芥子酶

硫代葡萄糖苷具有防癌的功能，不過會需要黑芥子酶來活化。然而，黑芥子酶在75度的高溫 以上，就容易因為加熱而流失，造成硫代葡萄糖苷效果降低。因此在加熱烹煮後，可以選用芥末（山葵）、白蘿蔔等具有辛辣味的食材，來補充黑芥子酶的成分。

切碎料理 硫代葡萄糖苷含量增

除此之外，切成小朵的花椰菜，硫代葡萄糖苷還會隨時間增加。當切開的瞬間，硫代葡萄糖苷含量就會提升4倍。

小朵的花椰菜放在攝氏20度的環境下24小時，硫代葡萄糖苷含量甚至能增加12倍。因此用切碎、切末的方式料理，不僅營養，更方便食用。