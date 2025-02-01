寒冬取暖有訣竅 吃辣、喝熱水未必有用

薑茶示意圖。（圖／AI生成）

天氣寒冷，除了加件衣服保暖以外，一些人可能會透過飲食，來驅逐體內的寒氣。不過坊間對於驅寒這件事，有許多不同的見解，有些作法有效，但也有些作法未必有實際的功用。日本媒體「ESSE Online」近來就講解幾個大眾經常熟悉的驅寒行為，分析哪些有用，哪些又屬於迷思。

1.不要一醒來就喝熱水

事實上喝熱水對於暖和身體效果並不大，而且讓體內的水分增加，反而容易使得身體變得更寒冷。不如加一些薑、肉桂、蜂蜜、黑糖和梅子乾，才能有驅寒效果。

2.早餐吃熱稀飯和味噌湯

早起時體溫較低，若吃些熱的東西，做有助於舒緩肌肉，促進血液循環，因此是有效的。相對地，若是選擇冷食，就可能讓肌肉收縮，血液循環變差，進而讓人產生疲累。

3.不要太常喝蔬果汁

為了讓消化酵素和腸內細菌更能充分活動，腸胃的溫度一直都保持在華氏100度（攝氏38度）左右。若採用低溫飲食，容易造成身體負擔，所以不建議喝蔬果汁。如果真的要喝，至少可以選擇寒冷地區產的蘋果，以及維他命豐富的紅蘿蔔類別的果汁。

4.下午茶裡加點生薑和肉桂

薑裡面的「薑辣素」有助於提升體溫。將生薑、肉桂、黑糖加入茶中，做成印度香料茶風味的口感，是有助於保暖的。

5.不要刻意吃辣

在中醫概念裡，吃溫暖、當季的食物，是食補的基本。而且調味不要下得太重，才能讓腸胃更好消化吸收。不是不能吃辣，但如果是為了保暖，吃辣並沒有太多功效。