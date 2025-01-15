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憂鬱、焦慮…脾氣太壞嗎？關鍵可能就在每晚這件事

萬于甄、郭韋綺
3C產品干擾睡眠周期，讓人躺床後入睡時間變長，甚至睡不著；示意圖。(圖/123RF)
3C產品干擾睡眠周期，讓人躺床後入睡時間變長，甚至睡不著；示意圖。(圖/123RF)

睡眠是人體重要的修復時期，為何現代人睡眠障礙比率高？醫師表示，其實大家都知道哪些行為會影響睡眠，但卻無法避免，例如睡眠時間不穩定，一下早睡、一下晚睡，隨自己心情，但人體要習慣紊亂的睡眠時間並不容易，尤其隨著年紀愈大，睡眠周期的調節能力會逐漸變低，因此，時間不穩定，身體會更難調節睡眠時間。

特殊職業須待命 釀睡眠障礙

另外是整體社會結構的問題，上班族常被要求24小時待命、簡訊不能不回覆，也就是責任制或機師、空姐、醫護或餐飲業輪班制等情況，睡眠時間更難穩定或睡眠時間不足，長久下來很可能引發睡眠障礙。

奇美醫院精神醫學部主治醫師簡婉曦說，睡眠是為了讓身體、大腦休息，而大腦會影響情緒，睡眠時間不足或太淺，沒辦法進入深層睡眠狀態，大腦就無法修復。

長期睡不好 增加失智症風險

情緒調節、做計畫、記憶等都與大腦前額葉有關，如果白天已經處理太多事情，到了晚上仍無法好好放鬆休息，前額葉沒有適當的休息或修復，就很容易影響白天工作、記憶力不好，甚至工作不順而影響情緒，或出現易怒的情況，不斷積累到最後，也可能引起憂鬱、焦慮等問題；長期睡眠不好還會增加失智症的風險，且失眠也是失智症的前趨症狀。

「睡眠監測」已幾乎是所有市售穿戴裝置的標準備配，大多可以提供睡眠時數、深睡淺睡比例等資訊，這些數據雖可以作為參考，但準確度仍不一，建議民眾在判讀這些資訊時，仍應跟自身常態睡眠情形及主觀感受作比較。有許多研究嘗試確認這些裝置的準確性，大多認為睡眠型態越健康的人，數據才更有參考性。

鄭琬霖提到，客觀數據與主觀感受仍可能有誤差，因此，目前診斷失眠仍以主觀報告為主，若每周有三個以上的夜晚有入睡困難、頻繁中斷，或睡眠時數短等症狀，就達到失眠症的診斷。鄭琬霖強調，若失眠已嚴重到影響日常作息，就應尋求專業醫療評估與做睡眠檢查。

睡眠時間不足或太淺，沒辦法進入深層睡眠狀態，大腦就無法修復。(圖/123RF)
睡眠時間不足或太淺，沒辦法進入深層睡眠狀態，大腦就無法修復。(圖/123RF)

失眠 失智

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