非老人專有…青壯年也會牙周病 被喻「口腔內土石流」

牙周病治療後仍要正確清潔，透過牙周再生手術後，也要定期回診；示意圖。（圖／123RF）

近年來，牙周病逐漸年輕化，已不再是中老年人的問題，愈來愈多的年輕患者正面臨口腔健康的隱憂，醫師表示，牙周病又稱為「口腔內無聲的土石流」，不僅會導致牙齦萎縮，還會破壞齒槽骨，嚴重者甚至會導致牙齒鬆動和脫落，若沒有多加留意，年輕人也難以倖免，一旦發生，可透過百歐雷射搭配牙周再生手術治療，恢復牙周健康。

初期不痛 輕忽會牙鬆動

一名年僅33歲的女性上班族正是典型案例，台大牙周病暨雅偲診所醫師鄭聖達指出，該患者在其他診所診斷出牙周病後，轉診前來治療，個案並無吸菸、糖尿病或服用特殊藥物等風險因素，經檢查發現，她的幾顆牙齒齒槽骨遭到牙周病破壞得特別嚴重，感到牙齒痠軟、晃動。

由於牙周病初期，病患通常沒有明顯的疼痛感，即使發現自己有刷牙流血、牙齦腫痛等初期牙齦炎症狀，也常選擇性忽視，慢慢演變成中重牙周病，進而出現牙齒鬆動。

先除感染源 再評估手術

鄭聖達在為該名患者進一步規畫治療計畫時，由於病患相當懼怕牙科的器具和治療，在考量到傳統的牙周病治療方法採用刮刀清除牙菌斑和結石，牙周囊袋最深處的清創容易分生術後不適感，因此患者諮詢有無其他微創的方式來治療牙疾。

對於想有更微創的方式，鄭聖達建議，可以使用顯微治療搭配百歐雷射，此技術能能利用微創探頭，微創並清除牙周囊袋內的細菌，促進傷口癒合，並減少術後的不適感，同時能大幅縮短牙周治療療程。特殊的雷射探頭材質是彈性的鋯探頭，與牙周檢查的探針大小相仿，特殊的設計可以深入到囊袋底部做滅菌與牙周治療。

鄭聖達進一步說明，原先針對該病患使用牙周探針在每顆牙齒裡外六個面進行深度測量，已遭到破壞的數顆牙齒深度高達10mm之多，比正常範圍還再嚴重破壞5mm深度。

已流失骨頭 靠骨粉填補

牙周病的治療採分階段進行，在第一階段的顯微雷射輔助治療，主要目的在移除感染源、停止繼續破壞。首先使用手動器械清除掉附著在牙根表面的結石，再搭配使用雷射進入牙周囊袋殺菌，會有加快癒合速度，此時，病患須定期回診確認口腔是否有正確清潔，檢查時會在病患的牙齒上塗上牙菌斑顯示劑，查看病患的口腔清潔是否確實。

上述個案在經過第一階段治療後，深度破壞的5mm囊袋已恢復許多，僅剩零星的區域較深；而到了第二階段則採用牙周再生手術，針對囊袋數值偏大的左上、右上及右下等區域手術治療，因為流失破壞的骨頭不會自行生長出來，此時必須依靠牙周再生手術，將再生因子與骨粉填補於流失的區域，改善咀嚼無力、牙齒敏感等問題。

口腔清乾淨 避免再復發

該名病患經過基礎治療，以及微創牙周補骨再生手術的牙周手術。由於患者本身配合良好，做好口腔清潔，定期回診追蹤，後續回診追蹤也都呈顯穩定的恢復。

鄭聖達提醒，牙周病是慢性隱性且不易察覺的疾病，如果你有以下幾種症狀，如：牙肉紅腫出血、流膿、牙齦萎縮、牙根裸露、並有牙齒敏感的症狀、或者牙縫變大合併口臭與牙齒鬆動、咀嚼無力等，建議預約你的家庭牙醫先做檢查。

牙周病在只要得到合適的治療，治療後仍然需要確實做好清潔口腔，定期檢查口腔健康，事實上，這也正是預防牙周病的最佳策略。若不幸罹患牙周病，只要及時治療，並配合專業醫師的建議指導，嚴重牙周病患者仍然有機會得到有效的控制，並能重拾口腔的健康。