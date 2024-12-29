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心理治療／解憂開藥方 參加藝文活動有益身心健康

編譯魏紹揆／綜合報導
參加藝文活動有益身心健康。(路透)
參加藝文活動有益身心健康。(路透)

英國官方一項大型研究證實，參與文化活動有益於健康和幸福感，而且因此讓生活品質改善和生產力提升所帶來的利益高達80億英鎊(約104億美元)。

這項研究發現，參與藝術活動或參加文化活動，即便只是偶一為之，也會帶來一系列「顯著的」好處，包括減輕疼痛、虛弱、抑鬱和對藥物的依賴。英國文化媒體與體育部(DCMS)委託顧問機構Frontier Economics及世界衛生組織(WHO)藝術與健康中心進行的這項研究，量化了藝術和文化遺產對身心健康的影響及其帶來好處的價值。

研究的共同作者貝爾(Matthew Bell)說：「接觸表演形式的藝術，例如樂器演奏、音樂劇和芭蕾舞，特別是參與音樂，可以減輕憂鬱和痛苦並改善生活品質。」「我們能從英國國民保健署(NHS)支出降低、工作生產力增加，以及生活品質改善，來評估其影響。」

這項研究的另一共同作者范考特(Daisy Fancourt)教授表示，研究顯示「參與藝術對健康有各方面具體的影響，從促進認知發展和預防認知退化，到減輕心理疾病症狀並提升幸福感，還能透過與藥物相同的神經與生理途徑減輕疼痛與壓力。此外，藝術活動還有助於降低孤獨感、維持身體機能，進而減少衰弱及與年齡相關的身體退化」。

報告研究13組不同年齡的群體後，得出的證據顯示，當他們從事藝術娛樂時，身體健康和心理幸福都獲得改善。舉例來說，在一項名為「博物館星期四」的計畫中，65歲以上長者連續三個月每周在當地的美術館上繪畫課，平均每人省去了1310英鎊(約1705美元)去看家庭醫師的費用，而且感到生活更加美滿。

同樣地，一項針對3333名18至28歲年輕人的研究發現，參與有人主辦的藝術、音樂或戲劇活動者，會感到更快樂，他們的生活也因此變得更有意義與價值。

貝爾並表示，消費文化與參與繪畫等創意活動，每年可為個人帶來平均1000英鎊(約1302美元)的價值。前沿經濟學運用了英國財政部與國家健康與照顧卓越研究院(NICE)的方法來估算生活品質的改善，得出上述結論。

參加藝文活動有益身心健康。(美聯社)
參加藝文活動有益身心健康。(美聯社)
一群銀行雇員在下班後參加舞蹈班來紓壓。(路透)
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