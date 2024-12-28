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中醫教暖身法 手部合谷穴按到會痛才有效

記者賴昀岫／台北即時報導
天氣變化大，血管收縮會導致身體不適，中醫師鄭鴻強提醒民眾要做好保暖，「手腳一定要暖」。圖非新聞當事人。（本報資料照片）
天氣變化大，血管收縮會導致身體不適，中醫師鄭鴻強提醒民眾要做好保暖，「手腳一定要暖」。圖非新聞當事人。（本報資料照片）

台灣迎接今年入冬第一波強烈大陸冷氣團，將持續影響到29日清晨，中醫師指出，氣候變化大，血管收縮會導致身體不適，一定要做好保暖，也可以按摩手部合谷穴，且要「按到會痛」才有效，可以讓心跳變快、血壓上升，身體就會暖起來。

影片來源：聯合新聞網 

信義馬光中醫診所副院長鄭鴻強指出，天氣變化大，血管收縮會導致身體不適，提醒民眾要做好保暖，「手腳一定要暖」，穿襪子、戴圍巾等配件外，也可藉由洋蔥式穿法，不要穿太少吹到風；穴道保健方面，可以按摩手部「合谷穴」，也就是拇指、食指併攏時，虎口隆起最高處，「要按到會痛」，身體會痛就會讓心跳變快、血壓稍微上升，身體自然就會發熱，比較不會不舒服。  

鄭鴻強指出，在飲食方面，如果覺得很冷，可稍微喝一點溫茶讓身體發熱，現代人其實都吃得很好了，所以也不用特別大補，正常飲食、喝熱湯讓身體熱起來即可，不用天氣一冷就吃薑母鴨，否則吃太多反而會導致口乾舌燥，手腳冰冷的寒性體質可吃薑母鴨暖身，但建議一個星期或一個月吃一次即可，畢竟這個料理很燥，湯也不建議喝多，否則高普林可能導致痛風發作。

鄭鴻強說，如果吃太多辣了、炸的，容易讓身體處於「虛火」狀態，出現口乾、皮膚乾、眼睛乾、睡不好、排便變硬等，如處於這類狀態，可以多喝水、吃新鮮水果調整身體體質。

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