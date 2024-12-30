血糖正常別大意 「隱性糖尿病」與這習慣息息相關

醫師提醒，飯後高血糖有害健康，但這種風險很容易被忽視，僅保持空腹血糖值正常無法令人安心；示意圖。（圖／123RF）

人上了年紀後健康問題接踵而來，尤其過了40歲後，各種慢性病甚至癌症 罹患機率大增，根據美國國家癌症中心2020年的數據，40至49歲的癌症患者人數是30至39歲患者的三倍多。

日本 內科醫師森勇磨在「40歲的預防醫學：醫生教授的74種不生病的知識和習慣」一書中解析糖尿病，他表示一口氣吃完東西而不咀嚼是不好的，會導致飯後血糖值急遽升高，這與糖尿病息息相關；當罹患糖尿病並讓高血糖狀態持續時，會產生有毒物質活性氧，進而損害血管。

他認為糖尿病的本質不是「尿液中含有大量糖」，而是「血管受損」。事實上它是一種與血管有關的疾病，與其說是糖尿病，不如說是「損害血管高血糖症」更合適，這是一種與血管有關的疾病。

森勇磨提到糖尿病指標HbA1c，是採2～3個月間的血糖平均值，他舉例血糖值恆定為100的人和在0～200之間來回游移且平均為100的人，兩者HbA1c值是相同的。

也就是說，即使飯後血糖很高，但日常血糖值不怎麼高，那麼HbA1c值也會在正常範圍，因此患者不會注意到自己有血糖飆升的問題，這就是為什麼血糖飆升被稱為「隱性糖尿病」。

一篇關於飯後血糖的論文針對兩萬名歐洲公民進行DECODE測試，比較「飯後血糖水準」與「空腹血糖水準」，結果發現與「高空腹血糖」相比，「飯後高血糖」更增加患病和死亡的風險。這就印證「飯後高血糖有害健康」，而這種風險很容易被忽視，因為通常體檢血液檢查的是空腹血糖，僅僅保持空腹血糖值正常無法令人安心。

為了控制血糖防止暴飲暴食，醫師建議每口咀嚼30次，如果增加咀嚼次數，可增加飽足感、減少食物攝取量，自然可防止暴飲暴食。即使要保持每口30下很困難，也要自我設定一個咀嚼次數目標，並且努力養成習慣。

最後森勇磨提到一個「40歲以後絕對NG的行為」，他表示如果超過40歲，務必放棄「每餐都吃完」的想法。假設到餐廳點了一份炒飯，由於量很大，吃到剩三分之一已經飽了，在這種情況下不要勉強自己吃完；一旦吃太多就會讓血糖值上升，大約吃八分飽就好。

醫師表示很多人會認為沒把飯吃完是浪費食物又會遭天譴的行為，但他相信神明不會希望人類吃太多而罹患與生活方式有關的疾病，最後導致縮短壽命。