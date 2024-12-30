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吃火鍋不健康？慎選食材一餐滿足肉菜營養

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火鍋的肉類可補充蛋白質，但有些火鍋湯含有大量的鈉和鹽分，注意不要喝太多。（圖／123RF）
火鍋的肉類可補充蛋白質，但有些火鍋湯含有大量的鈉和鹽分，注意不要喝太多。（圖／123RF）

天氣好冷，火鍋成為熱門的選擇。很多人對火鍋的第一印象是雖然好吃但熱量很高，並不是太健康。不過在某些層面上，火鍋可能優於其他飲食方式，因為內容相當豐富，能同時吃到肉類、蔬菜與海鮮等。

根據日本健康管理公司Life Log Technology過去兩年針對晚餐吃火鍋的用戶進行調查，發現如果把火鍋當晚飯，可以比普通晚餐多攝取10%以上的蛋白質和20%以上的膳食纖維。另外若火鍋裡除了蔬菜和肉類以外還有海鮮和豆腐，還可以多獲得礦物質和維生素。吃鍋裡的粥或烏龍麵也攝取到碳水化合物，也就是說火鍋是一個能在一頓飯中獲得大量營養的菜單。

營養師表示富含雞肉的火鍋食材包括雞肉、豬肉、鱈魚、鮭魚、蝦、貝類（牡蠣和扇貝）和豆腐，可用雞胸肉和魚片代替雞腿，用豬腿和豬里肌代替五花肉來增加蛋白質並減少脂肪攝入量。 火鍋的蔬菜建議添加根莖類蔬菜、蘑菇和馬鈴薯，增加膳食纖維的攝取量。

另外喝火鍋的湯也吸收食材溶解其中的營養成份，但是有些火鍋湯含有大量的鈉和鹽分，還是注意不要喝太多。

然而火鍋的成份往往缺乏鐵和維生素D等營養元素，建議可添加小松菜（日本油菜）和木耳等食材來補充。根據所使用的食材和火鍋湯底的不同，攝取的營養成分也會有所不同，但為了做出營養豐富的火鍋，一定要聰明選擇。

調查中指出，蛋白質最高的火鍋類型為「豬腿肉泡菜火鍋」，豬腿肉的脂肪比五花肉少，富含蛋白質，和辣味的泡菜湯底火鍋是絕配；裡面的豆腐也可補充蛋白質，另外雞肉蛋白質也很豐富，亦很推薦當作火鍋的主食。

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