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天冷肌肉緊繃「容易閃到腰」刷牙洗臉、彎腰穿鞋要注意

記者賴昀岫／台北即時報導
台北市長蔣萬安因為閃到腰。(本報資料照片)
台北市長蔣萬安因為閃到腰。(本報資料照片)

台北市長蔣萬安因為閃到腰，復健科醫師指出，天冷肌肉又緊繃的狀態下，就連刷牙洗臉、彎腰穿鞋等都可能拉傷，就算平常有運動習慣，也可能因為勞損未充分修復、作息不正常等原因，增加拉傷的機會。

天氣冷拉傷、閃到腰的不算少數，台灣開業復健科醫師陳昭蓉表示，天氣冷會導致血液循環不好，肌肉緊繃狀態下，一些日常生活的動作，拉傷的機會就非常的高，例如早上起床刷牙洗臉，一彎腰就拉傷，出門穿鞋襪、抱小孩等，也都是常發生的時間點；如果屬於脊椎本身的問題，一彎下去也可能去拉傷脊椎周邊的一些韌帶，容易造成椎間盤突出，可能會壓迫到坐骨神經，出現一些神經壓迫的狀況。  

陳昭蓉提醒，在急性期會建議先休息，以腰椎來說，如果家裡有一些束腰的話，可以先將束腰綁在腰椎上，減少脊椎出現不當的活動和受力，盡可能躺下休息，如果不是外力撞擊導致的拉傷，使可以熱敷的，能讓循環較好、肌肉放鬆、舒緩疼痛，如果熱敷完覺得不舒服，可以再改為冰敷，觀察一、兩天仍未改善，甚至症狀加劇的話，還是要去就醫。  

過去曾經有有過背痛的人，也比較容易會復發，陳昭蓉說，身體結構可能本身就比較不穩定，閃到腰導致背痛的個案，有8至9成都是因為姿勢不當所引起的，在做這些日常動作時就要特別注意；年紀超過40歲脊椎開始退化的時候，肌肉也可能比較無力，對脊椎的保護就會減少，如果曾有運動傷害舊傷的話，更容易出現拉傷的狀況。  

三軍總醫院復健醫學部主治醫師張智雅提醒，在戶外活動時要做好保暖，冬季運動時遵守「保暖、熱身、補水、調整運動時間」四大原則，才能維持健康並降低對心血管及身體的傷害。 

張智雅表示，要讓身體慢慢熱開，應在跑步前30分鐘提早到現場開始熱身，而且不只動下半身拉筋，上半身也要活動到，很多人跑到一半突然倒下，就會感覺心臟血管收縮，如有任何不適，要盡快向旁邊的醫療人員尋求協助，使用舌下含片等急救，喝溫熱水、做好保暖也相當重要，建議可配戴防寒領巾，跑個5公里左右讓身體熱起來再卸下。  

張智雅說，閃到腰如果不是外力撞擊，就是肌肉筋膜在天氣太冷的狀況下，循環不好而變得緊繃，可透過溫熱敷把肌肉鬆開，肌肉才會有彈性；局部不舒服可以貼藥布，1至2天還是覺得疼痛就要繼續評估追蹤。

蔣萬安

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