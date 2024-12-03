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多病警訊…有些血尿肉眼觀察不出變化 該如何處理？

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醫師提醒，從輕微的感染到嚴重的腎臟疾病或癌症都可能引發血尿，有家族病史者應定期健檢；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，從輕微的感染到嚴重的腎臟疾病或癌症都可能引發血尿，有家族病史者應定期健檢；示意圖。（圖／123RF）

一般而言，尿液應該為清澈或淺黃色，但有時可能會變成粉紅色、紅色、棕色甚至磚紅色！甚至有些血尿肉眼可能還觀察不出變化，需要進一步檢查才知道。醫師表示，患者從輕微的感染到嚴重的腎臟疾病或癌症都可能引發血尿，情況還分成顯性血尿和顯微血尿兩類，顯性血尿是能用肉眼觀察到尿液的顏色變化，而顯微血尿則需要通過尿液鏡檢才能發現。

哪些疾病會引起血尿？

台北國泰綜合醫院泌尿科主治醫師董世祥說明，臨床上血尿原因包含如下：

泌尿道尿道感染：這是血尿最常見的原因之一。感染引起尿道、膀胱或腎臟的炎症，導致尿液中混入紅血球。這類感染常見的症狀還包括尿頻、尿急、尿痛和小腹疼痛。

泌尿系統結石：腎結石、輸尿管結石或是膀胱結石在尿路中移動時，可能會刺激或損傷尿道內壁的黏膜，導致出血。除了血尿，患者可能還會感到劇烈的腰部或下腹部疼痛。

腎臟疾病：包括腎小管間質病、腎炎等。這些疾病可能影響腎臟的正常功能，導致紅血球進入尿液中。

外傷：尿路或腎臟的外傷，如跌倒或車禍造成的損傷，也可能引起血尿。

前列腺問題：男性中的前列腺炎或前列腺增生也可能是血尿的原因。這些問題可能伴隨有尿急、尿頻、夜尿和尿流變弱等症狀。

尿路腫瘤：雖不是常見的原因卻最不可被忽視，尿道、膀胱、腎臟甚至攝護腺的腫瘤都可能引發血尿。這類情況往往伴隨有尿液中的血塊或反覆發生的血尿。

董世祥強調，發現血尿後，應該及時就醫以確定其根本原因，尤其是尿液明顯變紅或帶有血塊；持續或反覆發生的血尿；腰部、腹部或尿道出現劇烈疼痛；伴隨其他如發燒、體重減輕、食慾不振等全身症狀，更應及早就診。

3種檢測 揪血尿原因

關於臨床診斷方式，董世祥描述，因血尿的原因需要多方面的確認，醫生會根據病史及症狀可能會進行以下檢查：

1、尿液檢查：檢查尿液中的紅血球數量以及其他異常物質，如蛋白質、白血球等。這可以幫助初步判斷是否存在感染、結石或其他異常。

2、尿路影像學檢查：包括超音波、腹部X光、電腦斷層或核磁共振。影像檢查有助於檢測是否有結石、腫瘤或其他結構性問題。

3、膀胱鏡檢查：通過內視鏡觀察膀胱和尿道內部情況，有助於發現發炎、腫瘤或其他異常病變。

面對血尿 如何處理？

民眾面對血尿，該如何處理呢？董世祥指出，血尿的處理方法取決於其根本原因。以下是幾個大方向及處理策略：

治療基礎病因：若血尿由感染引起，可能會以抗生素治療感染。如果是結石引起，可能需要手術來去除結石。若診斷為腫瘤，則需要進一步的手術或其他治療方案。

生活方式調整：多喝水有助於沖刷尿路，預防尿路感染和結石，也避免血尿凝集成太大的血塊導致排尿困難。

定期檢查：根據醫生的建議，定期進行後續追蹤，確保治療有效。

董世祥也宣導，儘管不能完全預防所有血尿的原因，但一些基本的預防措施可以減少風險，例如保持良好的衛生習慣，尤其女性需定期更換衛生用品以避免感染；平常可增加日常水分攝取，有助預防尿路感染和結石形成，一般建議每天飲用約兩公升，可根據氣候及個人身體狀況調整；有家族病史或高風險因素的個體，應定期進行健康檢查，及早發現和處理問題。

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