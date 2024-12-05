我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瓊瑤逝世 「還珠」僅「爾康」未回應 中國影評人開嗆

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

偏頭痛、乾眼、失眠… 中醫美顏針也可治療

賴昀岫
中醫師楊佩鈺表示，初期乾眼症、飛蚊症患者，也透過美顏針改善眼睛周遭循環。(圖／楊佩鈺提供)
中醫師楊佩鈺表示，初期乾眼症、飛蚊症患者，也透過美顏針改善眼睛周遭循環。(圖／楊佩鈺提供)

現代人愈來愈願意花時間、精力在自己的外表上，有些人想變漂亮會尋求醫美療程，但中醫針灸其實也能幫上忙，中醫師指出，對於想要擁有紅潤氣色、提升臉部輪廓的民眾，可透過中醫美顏針提升面部線條、改善膚質，還能改善頭痛、飛蚊症等。

中醫師楊佩鈺表示，美顏針應用中醫針灸技術，使用極細的針刺入頭皮、頸部及臉部，刺激經絡並促進氣血循環，根據針刺的方向、深度或角度不同，刺激範圍從較深層的肌肉、筋膜到淺層肌膚及經絡皆有，可增進氣血循環、肌肉放鬆及恢復彈性。

楊佩鈺指出，針刺可達到深層肌肉和真皮層，促進膠原蛋白增生，改善面部的暗沉、淡化黑眼圈，並提拉面部肌肉，使法令紋變淺，臉型更加立體，持續進行美顏針療程，除蘋果肌變得更加豐盈，氣色也會隨著療程逐漸改善。

油性肌膚易冒痘，常常是一些代謝廢物堆積，楊佩鈺說，美顏針能改善代謝、減少痤瘡發生；乾性肌膚則可透過增進循環，使氣血營養能夠送達肌膚，平衡肌膚油脂分泌，整體而言恢復期短，少數患者可能出現小範圍瘀青。

楊佩鈺指出，偏頭痛、乾眼、失眠等，許多因循環不良而導致的症狀，也可透過美顏針原理來緩解，有些個案是初期乾眼症、飛蚊症患者，也透過美顏針改善眼睛周遭循環，舒緩症狀，對於氣血較虛弱的患者，則建議搭配中藥調理，以達到更快速明顯的效果。

楊佩鈺建議，出現九種症狀，適合進行中醫美顏針治療：1.顏面神經麻痺。2.臉部不對稱。3.大小眼、乾眼、黑眼圈。4.頭皮緊繃。5.壓力大、偏頭痛。6.睡眠品質差。7.細紋找上門—嘴角紋、法令紋、魚尾紋。8.皮膚鬆弛下垂、雙下巴。9.肌肉緊繃。

失眠

上一則

醫曝「3種」尿液顏色狀況：恐是身體出問題

下一則

失眠嗎？ 營養師：補充這6種營養素 讓睡眠品質更好

延伸閱讀

進補喝四神湯有用？ 中醫曝常見2煮法 效果有限

進補喝四神湯有用？ 中醫曝常見2煮法 效果有限
國醫堂范樹國教授淺談力爭人壽至120歲的治療調護

國醫堂范樹國教授淺談力爭人壽至120歲的治療調護
中醫調理正氣 早臥晚起、中藥入菜補氣

中醫調理正氣 早臥晚起、中藥入菜補氣
UFC澳門站格鬥賽 昆明女中醫1腳KO對手奪冠 還很靦腆…

UFC澳門站格鬥賽 昆明女中醫1腳KO對手奪冠 還很靦腆…

熱門新聞

醫師表示，劉家昌摸到脖子腫塊，進一步檢查後來才發現是肺癌轉移到脖子，後來發現轉移到腦部，這就是很典型的肺癌晚發現。（本報資料照片）

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

2024-12-04 03:40
醫師示警，有些營養補充劑不能一起吃。維他命示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@Nataliya Vaitkevich）

這些營養補充劑不能一起吃 抵銷吸收還傷害內臟

2024-11-28 20:00
知名作家瓊瑤4日下午被發現在家輕生。（取材自瓊瑤臉書）

瓊瑤臉書憶亡夫 醫嘆和朱銘一樣「走上絕路」 提醒長者3危機

2024-12-04 04:32
清大生技所副教授林愷悌（右）與生資所副教授鄭惠春發現抑制癌細胞增生的關鍵機制。（清大提供）

清大揭開癌細胞愛吃糖的秘密 找到治療癌症關鍵

2024-12-03 17:36
若你在睡覺時，都會需要墊很多枕頭當靠墊，心臟科醫師表示，這可能是患有心臟衰竭的隱性徵兆。示意圖，非新聞當事者。(美聯社)

睡姿看健康問題 醫：這樣睡是心臟衰竭的前兆

2024-11-08 09:00
氣溫驟降，冬季白天黑夜溫差大，容易引發腦中風、心肌梗塞，醫師呼籲應注意保暖，睡覺時可戴上帽子以及圍巾，避免著涼。（本報資料照片）

冬夜睡眠防猝死 醫建議得戴上「這2物」助一覺到天亮

2024-11-28 04:21

超人氣

更多 >
瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過

瓊瑤最後影音《當雪花飄落》：不要為我難過
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡

聯合健保公司執行長湯普森 曼哈頓酒店前遭槍殺身亡
劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期

劉家昌癌症病逝 醫師：有此症狀十之八九是末期