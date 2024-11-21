改善肌膚乾燥、發癢、脫屑 多數人忽略了1步驟

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

皮膚是人體最大的器官，隨著秋冬季節的來臨，乾燥的氣候讓肌膚變得更加脆弱，特別是容易缺水、乾裂的部位更需要特別呵護。而擁有強大保濕與修護效果的南非 保養油，是應對乾燥肌膚的好幫手。不論是日常調理還是針對乾燥部位的深層修護，南非保養油都能幫助肌膚鎖住水分，在寒冷的季節依然保持水嫩彈滑的膚質。

天氣寒冷、低濕度 肌膚變得乾燥不穩定

知名頭皮臉部養護中心執行長莊沛倫指出，當溫度下降，濕度變低，皮膚血管收縮，加上皮質腺、汗腺分泌變少，造成肌膚含水量下降，就容易出現乾燥、搔癢、脫皮，甚至是龜裂等狀況。也有部分人是因為老廢角質過多，影響角質層代謝能力，進而妨礙肌膚對保濕成分產品的吸收，因此難以有效改善因水分流失而導致的肌膚問題。

此外，莊沛倫提及，多數人只注重臉部護理，卻忽略掉手部跟嘴唇也同樣重要，身體每個部位都需要適當的照顧，才能讓全身上下的肌膚保持在最佳狀態。

只補水不鎖水更易乾燥 加入適量油類是關鍵

很多人會因為皮膚乾燥，而認為自己缺水，一昧的大量使用玻尿酸產品，補充流失的水分，但卻不見改善。莊沛倫說明，這類產品的主要功用在於補水，並無法發揮鎖住水分的效果，若只是補水不鎖水，水分依然會很快速流失，因此秋冬保養，首要應做好基底保養，像是現在常聽見的神經醯胺，就有助修復肌膚屏障，如同肌膚的保護膜，之後再加強保濕，接著在最後一道程序中，適量加入油類產品鎖水，才是讓肌膚水潤的關鍵。

以秋冬熱門的南非保養油為例，基質成分主要由礦物油與植物油合成，不僅刺激性較低，封閉性效果也相當良好，能更有效地封存水分。此外，其具維生素 A、E、F等，助於維持肌膚滋潤與彈性，且添加了乳木果精華油、荷荷巴籽、金盞花等天然萃取物，進一步強化滋潤效果，讓肌膚同時達到保濕、鎖住水分之效。

混合肌應分區保養 專利配方輕盈、吸收快

而因應季節轉換，混合肌膚的人因為臉上各區膚質不同，常見兩頰乾燥、T字部位出油，比起其他類型的膚質，在保養上更為困擾。面對這種情況，莊沛倫表示，南非保養油中的專利配方，便是模擬水鳥羽絨油脂結構製成，不僅減輕一般油類質地容易出現的厚重感，用起來更為輕盈，吸收也更加迅速，因此非常推薦給這類人可以用它來做分區保養。建議著重使用在兩頰，輕帶過油脂分泌較為旺盛的T字部即可。

如果擔心油類產品會造成毛阻塞，或肌膚出現不適應的情況，也可以在原本使用的保養品中，再加入1-2滴保養油混合，使整體保養效果更加分。

保養不可懈怠 用對時間、方式減少肌膚傷害

莊沛倫提醒，當口渴時才想喝水，代表身體已經處於缺水的狀況，肌膚也是同樣的道理，許多人只有在肌膚乾燥、脫皮才想到要保濕，但其實這樣已經來不及。因此建議除了在早晚使用外，如果稍微感到肌膚有不適的現象，就可以藉由南非保養油修護肌膚屏障，以減少對肌膚的傷害。不過，使用上並不建議厚敷，一次用量過多可能會加重肌膚負擔，反而引起其他皮膚問題；且因油項產品為封閉性迴路、延展性高等特性，所以只要在皮膚表層塗一層薄薄的，也不用反覆補擦，就有很好的潤膚效果。

莊沛倫也分享可以搭配一些簡易按摩手法，例如，利用手掌的溫度，將南非保養油搓揉加熱後，再塗抹於臉上；也可以先使用熱毛巾在臉上濕敷20秒，讓毛孔打開，再以保養油按壓全臉，後續再敷上熱毛巾，這些方式都有助加速肌膚的吸收，讓保濕效果更顯著。

【本文轉載自健康醫療網】