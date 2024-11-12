養生保健／乾癬癢到抓狂 秋冬易失控 這些地雷別踩

醫師提醒，中醫治療乾癬的重點在於根據體質對症下藥，乾癬患者秋冬飲食宜忌口；示意圖。（圖／123RF）

時序進入秋冬，不少乾癬患者發現患部更加搔癢，病灶範圍也有擴大情形。正和中醫診所黃慶雲醫師指出，秋冬換季確實容易使乾癬復發或惡化，這可能與夏季不當的作息和飲食習慣，或是長期壓力累積有關，而在季節轉換時容易爆發。

體質不調理 無法除病根

黃慶雲醫師說明，乾癬屬於免疫系統異常引起的疾病，導致皮膚代謝過於旺盛，並非傳染病，但有遺傳傾向。年輕人發生乾癬的後天誘發因素多來自不良作息和飲食習慣，例如熬夜、睡眠不足、喝飲料及夜晚進食油炸或常喝冷飲等，這些習慣長期累積可能加速免疫系統失調，進入秋冬後代謝減緩、影響免疫調節，引發乾癬。

黃慶雲醫師表示，不僅秋冬轉換時期是乾癬好發時機，冬轉春也是另一個好發期，因冬天飲食方面堆積的燥熱食物，如薑母鴨、燒酒雞等進補的食物，使得患者體質更燥，也易在春天爆發，加劇乾癬症狀。

此外，冬天用過熱的水洗澡，可能使乾癬搔癢、脫屑問題惡化；抽菸、喝酒、肥胖、感染、外傷或壓力等因素，也都可能成為乾癬復發的誘因，進而會發生皮膚發炎、發紅、脫屑、搔癢、聚積成代謝異常的斑塊等症狀。

乾癬常見於頭皮、胸口、腹部和背部等，有些患者甚至嚴重到全身都是，黃慶雲醫師強調，若僅治療表面，而沒有進行體質調理，無法去除病根，復發機率還是很高。

依體質分3類型 對症下藥

黃慶雲醫師分析，中醫治療乾癬的重點在於根據體質對症下藥，以乾癬患者來說，常見類型是血熱、血燥、血瘀等3類，依患者體質提供客製化的處方。針對血熱型乾癬，可使用清熱藥物；如果為血燥型乾癬，則以涼血潤燥為主；至於血瘀型乾癬，會採用行氣活血的藥物。對於患部則可再以中草藥萃取製成的藥水或藥膏緩解搔癢感，內外管齊下。

由於乾癬是皮膚代謝異常的疾病，除了針對體質調理，還需調理免疫系統，黃慶雲醫師補充，另會以超氧活性成分的中藥材濃縮調製，藉此調節患者的免疫球蛋白（IgM），進一步抑制異常皮膚代謝，達到減緩乾癬症狀的效果。

黃慶雲醫師提醒，乾癬患者在秋冬時應特別注意飲食習慣，避免燥熱或刺激性的食物，傳統進補的羊肉爐、燒酒雞及麻辣鍋等食物，皆會加重乾癬症狀，應避免食用，亦不宜飲酒、熬夜，以及留意壓力和情緒管理，避免病情惡化。

清潔保養方面，乾癬患者應避免使用含鹼性肥皂或沐浴乳，建議以清水清洗，身體擦乾後再擦外用中藥膏或藥水止癢，也可擦點凡士林保濕，有助穩定病情。https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=64731