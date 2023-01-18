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飲食常嗆到 小心是「失智」前兆

記者廖靜清／台北報導
長輩持續發生喝水或吃東西被自己的口水嗆到，可能是失智症患者常見的併發症，應盡早就醫評估。此為示意圖。(本報資料照片)
長輩持續發生喝水或吃東西被自己的口水嗆到，可能是失智症患者常見的併發症，應盡早就醫評估。此為示意圖。(本報資料照片)

人體器官會隨著年齡增長而老化，最重要的進食吞嚥能力約從50、60歲慢慢衰退，喉頭結構的肌肉鬆弛，再加上反射神經遲鈍，容易導致嗆咳。台灣汐止國泰醫院護理科副主任蘇億玲表示，咽部肌肉力量不夠會影響吞嚥，若嗆咳嚴重，會提高吸入性肺炎的風險；如果食不下嚥則會營養不足，人會變得虛弱、免疫系統失調。

吞嚥障礙 應盡早評估治療

吞嚥是相當複雜的動作，除了老化因素，頻繁出現嗆咳，小心是失智症前兆。蘇億玲說，持續發生喝水或被自己的口水嗆到，是失智症患者常見的併發症，因為患者的認知功能受損而忘了怎麼吞嚥、舌頭動作不靈活所致。當觀察到長輩出現這些症狀時，應盡早就醫評估，安排吞嚥治療與訓練計畫，一系列的介入處理，包含牙口問題、咀嚼運動、餐食準備技巧等。

少量多餐 低油、低鹽、低糖

當長輩或失智家人的吞嚥力衰退時，該怎麼準備餐食呢？蘇億玲分享，可從質、量、均衡、烹煮方式四大方向著手。質指的是「調整質地」，食材以細軟食為主，依個案狀況調製流質、糊狀或細碎口感，避免太乾和太黏的食物；量則是「少量多餐」，並且定時定量進行，控制一日總熱量；食物均衡且多樣化，有助延緩大腦退化速度；注意低油烹調，保持低鹽低糖，改善身體發炎反應。

顧好牙齒 咀嚼力也要練習

吞嚥障礙與牙口有絕對直接關係，許多人常忽略假牙重要性、牙周疾病、口腔清潔等。蘇億玲指出，牙齒決定了能吃什麼食物，不少長輩因裝了不合適的假牙影響進食，但因表達能力不佳而讓家人誤以為是挑食、沒胃口，建議應多觀察家中長者使用假牙的舒適狀況，是否吃東西變得很慢、常挑軟的食物吃、吃的量變少了，更要定期回診檢查口腔健康，確保飲食無虞。

咀嚼力與健康息息相關，有吞嚥障礙的長者除了吃細軟、流質食物，也要多吃核桃、毛豆。

蘇億玲建議，勿排除肉類，可將肉剪成適口大小，鍛鍊咀嚼肌群。各項食材、餵食技巧都俱全後，也要維持用餐環境的安靜，不要邊看電視或3C邊吃飯，避免分心影響進食，增加嗆咳的危險。

年紀愈長，喉頭結構就會愈老化鬆弛，影響吞嚥能力。(本報資料照片)
年紀愈長，喉頭結構就會愈老化鬆弛，影響吞嚥能力。(本報資料照片)

失智 肌肉 核桃

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