疲憊、想睡 醫師體檢發現乳癌 感受病人苦

有癌症家族史的人要定期體檢，別等到身體有狀況再做檢查。（Getty Images）

醫院每年定期安排員工體檢，2017年做乳房攝影檢查後，放射科醫師來電說和過往不太一樣，懷疑可能有問題，趕緊做乳房超音波、切片，「當時心臟就蹦蹦跳的」，報告出來的確不是很好，當下心想是真的嗎？再度確認「是真的」，那年我58歲，確診乳癌第一期。

巡迴醫療 常感疲憊想睡

「做體檢才意外發現罹患乳癌。」我根本沒摸到腫塊或不舒服，但回想那段期間，外勤業務多，那時以為工作忙，所以常感疲憊、想睡，現在看來搞不好是前兆，只是當時沒發現。

「真的沒想到會罹癌，當下覺得我怎麼會得，也沒抽菸、喝酒等習慣。」後來問診家族史才知道，妹妹疑似有乳癌，還沒確診就在美國911事件過世，阿姨、姪女也罹患乳癌，但還是會想「為什麼是我？」

術後發現 淋巴有癌細胞

7月得知罹患乳癌即告訴家人、同事和朋友，剛開始只想到工作要請假、病人怎麼辦？外勤業務要取消，還得找人代理。直到準備開刀，慢慢了解乳癌，思考切除乳房、治療與重建問題，術後發現淋巴也有癌細胞，8月緊接著做化療。

「這是我人生中最大一場病。」化療做人工血管是很痛苦的經驗，第一次感受到「原來當病人真的很痛苦」。生病後體力大不如前，會很喘，想做有氧運動都沒辦法，開刀有傷口也不能亂動，平時工作滿檔的人突然沒工作，就覺得好無聊。

戴慧美醫師在58歲那年，確診乳癌第一期。（圖：戴慧美提供）

家人打氣 挺過抗癌艱辛

抗癌之路難過且心情低落，三周一次的化療大概做了八次，曾想過是不是別再做化療，「洗澡時不用做什麼，頭髮就掉了，隔沒幾天就不見了」，那時朋友會買帽子來為我打氣。

留職停薪兩年，在家好好休養，我會去爬山、走路、看書、整理東西，起初的飲食茹素，不吃加工食物，補充健康食品。天主教徒的我，每天會祈禱，感謝有老公與四個女兒全心照顧，身邊人的加油打氣，才能挺過那段艱辛的日子。

病癒後的生活回復常軌，身體少一個乳房之外，體力沒以前好，2020年重回工作崗位，原本外勤工作量砍半，一周五天門診減少為三天、不夜診。「剛回來上班時，不想照顧癌症 病人，都會轉給同事」，後來時間淡化，一年多才克服心理障礙。

身為醫師的我，大病後心境轉變，因經歷治療過程的不舒服，更能感同身受癌友的心情，知道如何與病人及其家屬溝通、解惑，沒生病前會不耐煩，現在比較能體諒。

不吃偏方 術後定期追蹤

「早期發現、早期治療」，定期體檢很重要，尤其有癌症家族史者，別等到身體有狀況再做檢查，罹癌後勇敢面對、找對醫師治療，不可亂吃偏方，痊癒後定期追蹤，維持足夠睡眠、營養補充、多運動等，更重要的是保持正向心情，「你的敵人是癌症，成功戰勝就是賺到新人生。」（口述／羅東聖母醫院胸腔內科主治醫師戴慧美）

醫學辭典 乳癌

乳癌的危險因子，如肥胖症、每天喝酒2至5杯、初經早（小於12歲）或停經晚（超過55歲，未生育或第一胎超過30歲才生）、有家族史或使用避孕藥。若乳房出現硬塊、胸形變動、表皮出現酒窩、皮膚紅腫等疑似乳癌症狀，需做切片，以診斷是否罹癌。多數乳癌患者可透過手術 切除，搭配化療或放射治療、荷爾蒙治療，達到良好控制。