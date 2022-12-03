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睡中拳打腳踢 可能是「腦退化」前兆

黃寅
睡眠品質不佳牽涉到神經內科、耳鼻喉科、身心科、胸腔內科等疾病領域，應找出原因精準治療；圖為示意圖。（Getty Images）
睡眠品質不佳牽涉到神經內科、耳鼻喉科、身心科、胸腔內科等疾病領域，應找出原因精準治療；圖為示意圖。（Getty Images）

一名70歲男子睡到半夜，經常不自主地抖動身體出現拳打腳踢的劇烈動作，嚇壞枕邊的妻子，以為是中邪被不好的東西纏身。台灣澄清醫院中港院區神經內科醫師鄧浩文說，這是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，可能是腦部退化的前兆，需要透過精密的睡眠檢查儀，才能精確診斷並排除其他疾病。

男子身體一向健康，求診時說自己睡不熟易醒，總以為年紀大了，是老人家的常態，也多做走路運動好讓身體多累一點，晚上可以好好睡；但他總是睡到半夜因一些肢體動作而嚇到妻子，有一次還摔下床，妻子懷疑是中邪還特地帶他去廟宇去邪，但仍得不到改善。

醫師安排他住進睡眠中心進行多項睡眠生理檢查，經儀器的監測和分析，發現該男子的肢體劇烈動作是發生在他的快速動眼期，再參據他的臨床症狀，確診是罹患「快速動眼期睡眠行為障礙」，經對症投藥後，其病情也獲得最佳的改善，原本已分房的妻子又重回枕邊。

鄧浩文說，一般人的睡眠分為淺眠期、深眠期與快速動眼期。當進入快速動眼期的睡眠，身體除了眼外肌與呼吸肌以外的肌肉，會宛若處於平靜而鬆弛的關機狀態，如果因腦部、尤其是腦幹部位退化，這項關機的機制就有可能失調，病人會和夢境的情節呼應，表現出夢境理的肢體動作或是說夢話，如夢見划船就出現划船動作；夢見跑步就出現雙手雙腳擺動的跑步動作；夢見惡魔也會驚嚇地拳打腳踢。

他說，根據醫學文獻研究，有快速動眼期睡眠行為障礙的患者，好發年齡在50歲以上且較多見於男性。此外，高達七成左右的患者可能在未來數年中罹患神經退化疾病，例如巴金森氏症、失智症等，也就是說，這個睡眠疾患很可能是腦部退化的前兆，值得注意。

鄧浩文說，睡眠品質不佳牽涉到神經內科、耳鼻喉科、身心科、胸腔內科等疾病領域，醫師除了詳細問診，睡眠生理檢查儀是最重要的檢查利器。由多項數據來分析其疾患源頭，再由各專科醫師做精準治療，例如神經內科常見的周期性肢體抽動症、快速動眼期睡眠行為障礙、猝睡症、夜間癲癇、夢遊等疾患，都能因此得到最適當的診斷與治療。

醫學 失智 肌肉

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